Capturan a dos jóvenes en Santa Tecla por posesión de drogas

Detienen a hombre que amenazó con arma de fuego a conductor en Chalatenango
Mauricio Sibrián Alvarenga, de 57 años, fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser acusado de amenazar con una pistola a un conductor que le tocó la bocina para pedirle que se subiera a la acera.
El hecho ocurrió en la 3ª Avenida Sur del barrio El Calvario, en el distrito de Chalatenango, municipio de Chalatenango Centro.
Según el informe policial, «el hombre, molesto por la acción, sacó un arma y le apuntó al conductor, amenazándolo de muerte. Posteriormente huyó del lugar».
La víctima, un hombre de 50 años, presentó la denuncia ante la Policía, que procedió a la captura de Sibrián Alvarenga, acusado del delito de amenazas con agravación especial.