Nacionales

Capturan a dos jóvenes en Santa Tecla por posesión de drogas

Publicado

Hace 18 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Edgar Gael Amaya Amaya, quien portaba cuatro porciones de droga, una pipa de vidrio y un teléfono celular.

En la misma intervención fue arrestado Diego Alejandro Alas Martínez, a quien las autoridades le incautaron cinco bolsas pequeñas con marihuana, una balanza digital y un celular.

Ambos jóvenes, de 18 años, fueron intervenidos en la 1ª Calle Oriente, entre la 5ª y 7ª Avenida Norte, en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.

La PNC detalló que los detenidos serán procesados en los tribunales correspondientes por el delito de posesión y tenencia de drogas.

Nacionales

Detienen a hombre que amenazó con arma de fuego a conductor en Chalatenango

Publicado

Hace 1 hora

el

22 octubre, 2025

Por

Mauricio Sibrián Alvarenga, de 57 años, fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser acusado de amenazar con una pistola a un conductor que le tocó la bocina para pedirle que se subiera a la acera.

El hecho ocurrió en la 3ª Avenida Sur del barrio El Calvario, en el distrito de Chalatenango, municipio de Chalatenango Centro.

Según el informe policial, «el hombre, molesto por la acción, sacó un arma y le apuntó al conductor, amenazándolo de muerte. Posteriormente huyó del lugar».

La víctima, un hombre de 50 años, presentó la denuncia ante la Policía, que procedió a la captura de Sibrián Alvarenga, acusado del delito de amenazas con agravación especial.

Nacionales

El Salvador registra un día más sin homicidios

Publicado

Hace 3 horas

el

22 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 21 de octubre se cerró la jornada con cero homicidios en el país.

Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 21 de octubre se contabilizan 243 días sin asesinatos. De estos, enero registró 25 jornadas con cero homicidios; febrero, 26; marzo, 22; abril, mayo y junio, 25 cada uno; julio, 29; agosto, 27; y octubre, 23 días hasta la fecha.

El informe resalta que, desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, el país ha acumulado más de 1,000 días sin homicidios, atribuibles al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción vigente.

Nacionales

Jovencito muere tras lanzarse a las llantas de una rastra en marcha

Publicado

Hace 3 horas

el

22 octubre, 2025

Por

Un joven falleció este martes tras ser arrollado por una rastra en el periférico Claudia Lars, a la altura del cantón Ateos, en el municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones apuntan a que la victima se habría lanzado hacia las llantas del vehículo pesado mientras este circulaba por la vía.

«Personal médico realizó las maniobras necesarias para auxiliarlo, pero falleció en el lugar», indicó la institución policial en su cuenta oficial de X.

La PNC agregó que la joven se conducía en un automóvil que había estacionado minutos antes a la orilla de la carretera.

