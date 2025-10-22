Detienen a hombre que amenazó con arma de fuego a conductor en Chalatenango

Un joven falleció este martes tras ser arrollado por una rastra en el periférico Claudia Lars, a la altura del cantón Ateos, en el municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones apuntan a que la victima se habría lanzado hacia las llantas del vehículo pesado mientras este circulaba por la vía.

«Personal médico realizó las maniobras necesarias para auxiliarlo, pero falleció en el lugar», indicó la institución policial en su cuenta oficial de X.

La PNC agregó que la joven se conducía en un automóvil que había estacionado minutos antes a la orilla de la carretera.