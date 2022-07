Capturan a «Coyote» guatemalteco que intentaba sacar del país un menor de edad

Con los votos de 15 magistrados reunidos en Corte Plena, fue aprobada este jueves la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias, «Manicomio», un miembro de la Mara Salvatrucha que era reclamado por Estados Unidos.

En agosto del año pasado, la Corte Plena de la Corte Suprema resolvió que la extradición no procedía, aduciendo que EE.UU. no ofrecía garantías de que al pandillero se le iba a juzgar como un menor de edad, puesto que cuando cometió los asesinatos en Nueva York, tenía 17 años, y por lo tanto no era candidato para enfrentarse a una condena de cadena perpetua [ahora tiene 21 años], algo que riñe con la legislación penal salvadoreña.

Se ha conocido que la decisión emitida por unanimidad surge luego de haber recibido un informe en cual se aclara los alcances legales y el trato que recibirá al ser procesado en ese país.

Pero además, hace un par de semanas, la Corte Plena resolvió que todos los trámites relacionados con extradiciones deben ser tramitados por la Fiscalía General de la República, y en este caso, la petición para que se extradite a alias, Manicomio, fue a petición de la Fiscalía.

Rodríguez Morales tiene abierto expediente por los delitos de delincuencia organizada, conspiración para la delincuencia organizada, conspiración para cometer homicidio en ayuda a la delincuencia organizada, y cuatro homicidios en ayuda a la delincuencia organizada de cuatro víctimas, según la Ley Penal de Nueva York, y del Código de los Estados Unidos.

El pandillero de la Mara Salvatrucha es solicitado por un tribunal estadounidense desde octubre del año 2020, con la decisión emitida este jueves 7 de julio por la Corte Suprema de Justicia, en los próximos días será entregado a ese país para que sea enjuiciado por los delitos atribuidos.

Previo a avalar la extradición la CSJ solicitó información del proceso en Estados Unidos con el fin de velar por los derechos y garantías penales, procesales y constitucionales y que de ser condenado se detalle sobre el control y la ejecución de la pena a imponer.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador recibió solicitud para extraditar al pandillero con base en el Tratado de Extradición, firmado por El Salvador y Estados Unidos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La fuente de la Corte Suprema afirmó que lo que procederá tras esta resolución es esperar que en unos 40 a 45 días, el imputado sea llevado a Estados Unidos.

Según trascendió, Estados Unidos se ha comprometido a no someter al imputado a penas de cadena perpetua aunque la legislación le asiste a la Fiscalía de EE.UU. hacer una moción de transferencia en el proceso, tomando en cuenta que ahora Manicomio tiene 21 años, pero como tal sus abogados podrán apelar a través de recursos y condiciones legales dentro del marco jurídico del país norteamericano.