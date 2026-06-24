Nacionales
Capturan a conductor de mototaxi tras ser sorprendido con una vaca como pasajera
Un hecho poco común se registró en una zona rural de Anamorós, en La Unión Norte, donde un hombre fue capturado mientras transportaba una vaca como pasajera.
Según la información proporcionada, el sujeto fue detenido por agentes policiales que realizaban patrullajes en el sector.
Al ser intervenido por las autoridades, el hombre no logró justificar que el animal era de su propiedad, por lo que fue capturado.
El caso ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales debido a las particulares circunstancias en las que ocurrió.
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Pensó que podía apropiarse de la acera y terminó retirando una estructura para jardín
Con el objetivo de mantener libres los espacios públicos, la alcaldía de Soyapango, en San Salvador Este, intervino al propietario de una vivienda que utilizaba la acera contigua a su inmueble como parte de su propiedad.
Las autoridades municipales, en coordinación con agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), informaron que la intervención se realizó en la urbanización Jardines de Monte Blanco.
Según detallaron, el propietario del inmueble construido de forma ilegal atendió el llamado efectuado por la Unidad Contravencional, lo que permitió el retiro voluntario de la estructura que obstruía el paso peatonal.
La comuna señaló que esta medida busca garantizar la libre circulación de los peatones y promover espacios públicos más seguros y ordenados en beneficio de la población.
Nacionales
Trabajador resulta lesionado tras accidente laboral con una pulidora
Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir un accidente laboral mientras utilizaba una pulidora, informó Comandos de Salvamento.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, la víctima presentaba una cortadura profunda provocada por la herramienta.
El personal de emergencia brindó atención prehospitalaria al trabajador en el lugar del incidente, donde fue evaluado y estabilizado.
Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada.
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VIDEO | No les alcanzó para el motel: así sorprendieron a una pareja haciendo el delicioso
La alcaldía de San Salvador informó que una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, una arteria que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo, lo que permitió la intervención de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Tras la intervención, las personas involucradas fueron sancionadas por los agentes municipales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de convivencia ciudadana y mantener una conducta adecuada en los espacios públicos.
#CRONIO Una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
Tras detectar la situación a través del sistema de… pic.twitter.com/KthqmKAnNl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 24, 2026