Nacionales
Alto respaldo ciudadano: así evalúan los salvadoreños al presidente Bukele
La más reciente encuesta del Iudop-UCA otorgó al presidente Nayib Bukele una calificación de 7.92 sobre 10 en su séptimo año de gobierno, reflejando un amplio nivel de respaldo ciudadano tras siete años al frente del Ejecutivo.
Los resultados muestran que, desde 2019, la evaluación del mandatario no ha descendido de los 7.5 puntos, manteniéndose durante todo el período en niveles de aprobación considerados altos.
El estudio también refleja una mejora respecto a la medición de 2025, cuando la nota obtenida fue de 7.85, registrando una leve recuperación en la percepción de la población.
La serie histórica de la encuesta indica que la gestión presidencial alcanzó su punto más alto en 2021 con una calificación de 8.51. Asimismo, en distintos momentos ha logrado mantenerse por encima de los 8 puntos, evidenciando un respaldo sostenido a lo largo de los años.
Para muchos analistas, estos resultados muestran que, pese al desgaste natural asociado al ejercicio gubernamental, la administración de Bukele continúa conservando niveles de aprobación poco comunes en la historia política reciente del país.
Nacionales
VIDEO | Denuncian a motociclista que huyó tras atropellar a adulto mayor en Soyapango
Un hombre de 77 años fue atropellado por un motociclista que, según una denuncia difundida en redes sociales, circulaba de manera inadecuada sobre la 12 avenida Sur Pablo Tesak, a la altura de la funeraria La Guadalupana, en Soyapango, San Salvador.
En un video compartido en redes sociales se observa el momento en que el motociclista impacta al peatón mientras intentaba sobrepasar un autobús del transporte colectivo.
De acuerdo con la denuncia realizada por un familiar de la víctima, el hecho ocurrió cuando el semáforo se encontraba en rojo y el conductor del autobús habría cedido el paso peatonal al adulto mayor.
“Este sujeto irresponsable atropelló a mi padre un señor de 77 años de edad, el semáforo se encontraba en rojo, el chófer del autobús le cedió su paso peatonal como corresponde según la ley de tránsito, el sujeto de la moto simplemente no se detiene, lo embiste y se da a la fuga”, expresó el familiar.
La familia afectada aseguró que ya cuenta con el número de placas de la motocicleta y solicitó al responsable hacerse cargo de lo ocurrido. De no obtener respuesta, indicaron que procederán a interponer una denuncia formal..
Economia
Sorteo LOTRA No 456 dedicado a la Copa presidente GanaPlay
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA No. 456, dedicado a la Copa Presidente GanaPlay 2026, una de las competencias más importantes del fútbol salvadoreño, que reúne a equipos de Primera, Segunda y Tercera División.
La Copa Presidente GanaPlay 2026 marcó el regreso de este emblemático torneo al calendario nacional y cuenta con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.
La competencia es organizada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y avalada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Su objetivo es fortalecer el desarrollo deportivo, promover nuevos talentos, impulsar la integración deportiva, fomentar la convivencia familiar en los estadios y brindar oportunidades para que jóvenes talentos demuestren su potencial en escenarios de alto nivel.
Como parte del protocolo del sorteo, Rodolfo Mena, director de la Copa Presidente GanaPlay de INDES, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas.
Además, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución para impulsar el deporte, fortalecer las oportunidades para la juventud y promover el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA No. 456 fueron:
- Primer Premio: $350,000 – Billete No. 29020 (VENDIDO)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 39795 (VENDIDO)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 12219 (NO VENDIDO)
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales será transmitido a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Cada miércoles representa una nueva oportunidad de participar en los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Nacionales
Hacer el delicioso en la calle podría costar hasta $900 en multas
Los conductores que sean sorprendidos realizando actos de connotación sexual en la vía pública podrían enfrentar multas de hasta $900, según lo establece la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador.
De acuerdo con el artículo 52 de dicha normativa, las sanciones pueden oscilar entre $1 y $900 para quienes realicen actos inmorales o de connotación sexual en lugares públicos o expuestos a la vista de terceros.
Según la información proporcionada, varios conductores han sido detectados por cámaras de videovigilancia en la parte oscura de la calle Antonio Rodríguez Porth, conocida por conectar el sector de La Cima con San Salvador.
Ante esta situación, agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) hicieron un llamado a la población a evitar este tipo de conductas y a respetar los espacios públicos.