Principal
Pensó que podía apropiarse de la acera y terminó retirando una estructura para jardín
Con el objetivo de mantener libres los espacios públicos, la alcaldía de Soyapango, en San Salvador Este, intervino al propietario de una vivienda que utilizaba la acera contigua a su inmueble como parte de su propiedad.
Las autoridades municipales, en coordinación con agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), informaron que la intervención se realizó en la urbanización Jardines de Monte Blanco.
Según detallaron, el propietario del inmueble construido de forma ilegal atendió el llamado efectuado por la Unidad Contravencional, lo que permitió el retiro voluntario de la estructura que obstruía el paso peatonal.
La comuna señaló que esta medida busca garantizar la libre circulación de los peatones y promover espacios públicos más seguros y ordenados en beneficio de la población.
Nacionales
Capturan a conductor de mototaxi tras ser sorprendido con una vaca como pasajera
Un hecho poco común se registró en una zona rural de Anamorós, en La Unión Norte, donde un hombre fue capturado mientras transportaba una vaca como pasajera.
Según la información proporcionada, el sujeto fue detenido por agentes policiales que realizaban patrullajes en el sector.
Al ser intervenido por las autoridades, el hombre no logró justificar que el animal era de su propiedad, por lo que fue capturado.
El caso ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales debido a las particulares circunstancias en las que ocurrió.
Jetset
Muere actor de «Superman» junto a su esposa tras incendio en su vivienda
El actor Paul Avery, recordado por sus participaciones en la película “Superman” de 1978, falleció a los 81 años junto a su esposa, Sheila Avery, el pasado 22 de junio, luego de que se registrara un incendio en su vivienda ubicada en Blairstown, Nueva Jersey, Estados Unidos.
De acuerdo con el medio Leigh Valley Life, las autoridades localizaron al actor inconsciente dentro de la residencia. Posteriormente, equipos de emergencia realizaron las labores de extracción e intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.
Por su parte, la Policía y los cuerpos de bomberos recibieron la alerta de emergencia alrededor de las 12:06 horas y acudieron de inmediato al domicilio de la pareja, situado sobre Mohican Road. Al llegar, encontraron a Paul y Sheila Avery en el interior de la vivienda.
Hasta el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.
La noticia fue confirmada por su hija, Kyle Avery, quien agradeció el apoyo recibido y la labor realizada por los equipos de rescate.
“Con profunda tristeza les comunico que nuestros padres Paul y Sheila Garry Avery fallecieron durante la madrugada. Los amábamos muchísimo, y ellos nos amaban a nosotros. Nadie jamás tuvo que dudarlo. Agradecemos al Departamento de Bomberos de Blainstown por su labor. Próximamente anunciaremos detalles de los servicios fúnebres, gracias a todos”, escribió Kyle Avery en una publicación de Facebook.
Nacionales
Trabajador resulta lesionado tras accidente laboral con una pulidora
Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir un accidente laboral mientras utilizaba una pulidora, informó Comandos de Salvamento.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, la víctima presentaba una cortadura profunda provocada por la herramienta.
El personal de emergencia brindó atención prehospitalaria al trabajador en el lugar del incidente, donde fue evaluado y estabilizado.
Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada.