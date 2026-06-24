Pensó que podía apropiarse de la acera y terminó retirando una estructura para jardín

El actor Paul Avery, recordado por sus participaciones en la película “Superman” de 1978, falleció a los 81 años junto a su esposa, Sheila Avery, el pasado 22 de junio, luego de que se registrara un incendio en su vivienda ubicada en Blairstown, Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio Leigh Valley Life, las autoridades localizaron al actor inconsciente dentro de la residencia. Posteriormente, equipos de emergencia realizaron las labores de extracción e intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.

Por su parte, la Policía y los cuerpos de bomberos recibieron la alerta de emergencia alrededor de las 12:06 horas y acudieron de inmediato al domicilio de la pareja, situado sobre Mohican Road. Al llegar, encontraron a Paul y Sheila Avery en el interior de la vivienda.

Hasta el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

La noticia fue confirmada por su hija, Kyle Avery, quien agradeció el apoyo recibido y la labor realizada por los equipos de rescate.

“Con profunda tristeza les comunico que nuestros padres Paul y Sheila Garry Avery fallecieron durante la madrugada. Los amábamos muchísimo, y ellos nos amaban a nosotros. Nadie jamás tuvo que dudarlo. Agradecemos al Departamento de Bomberos de Blainstown por su labor. Próximamente anunciaremos detalles de los servicios fúnebres, gracias a todos”, escribió Kyle Avery en una publicación de Facebook.

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