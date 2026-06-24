Muere actor de «Superman» junto a su esposa tras incendio en su vivienda

El artista puertorriqueño Bad Bunny continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento internacional, destacando no solo por su carrera musical, sino también por su participación en diversas disciplinas como el cine, el doblaje, la moda, la lucha libre y el activismo social.

Entre sus proyectos más recientes, Disney y Pixar confirmaron oficialmente su incorporación al universo de “Toy Story 5”. El cantante presta su voz a un nuevo personaje, un juguete llamado “pizza con anteojos”, en una participación especial dentro de la película. Esta representa su primera incursión en el universo animado de Pixar, realizando el doblaje tanto en inglés como en español.

Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, en la industria cinematográfica. El artista ya ha participado en producciones de Hollywood como “Bullet Train” (“Tren Bala”) y tuvo una aparición especial en “Fast & Furious 9”, estrenada en 2021, donde interpretó a un piloto de carreras.

Además de su presencia en el cine, Bad Bunny ha ganado notoriedad en el mundo de la moda por desafiar los códigos de vestimenta tradicionales. Su estilo andrógino, el uso de vestidos, faldas, uñas pintadas y prendas de alta costura lo han convertido en un referente de la industria, llevándolo a protagonizar portadas de prestigiosas revistas y participar en eventos exclusivos como la Met Gala.

Otra de sus facetas destacadas es la lucha libre profesional. Admirador declarado de la WWE, el puertorriqueño ha participado en múltiples combates oficiales, involucrándose en historias centrales de la compañía y demostrando disciplina física y entrenamiento para desempeñarse en el cuadrilátero.

En el ámbito social, Bad Bunny también es reconocido por utilizar su plataforma internacional para expresar posiciones sobre temas políticos y defender los derechos de las minorías, especialmente en Puerto Rico. Asimismo, ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y ha promovido mensajes de inclusión.

Uno de los ejemplos más representativos de esta postura fue su participación en el video musical de “Yo perreo sola”, donde cuestionó los estereotipos de género y denunció la violencia de género en la isla.

Actualmente, Bad Bunny tiene 32 años. Nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico, y mide 1.80 metros de estatura.

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