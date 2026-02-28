Nacionales
Camión vuelca en el occidente del país y deja tres lesionados
Un camión volcó este sábado en el occidente del país y dejó tres personas lesionadas.
El percance vial se registró en el cantón La Joya, donde el conductor de un camión perdió el control y terminó volcando sobre la vía.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Cruz Verde Salvadoreña.
Nacionales
Hombre pierde la vida al caer en precipicio en La Libertad
Un hombre falleció tras caer en un precipicio en la zona conocida como El Cimarrón, sobre la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron las autoridades.
El hallazgo del cadáver fue confirmado por equipos de emergencia que acudieron al sector luego de recibir la alerta sobre la caída en este punto de difícil acceso.
Rescatistas de la Cruz Verde Salvadoreña realizaron maniobras especializadas para recuperar el cuerpo desde el fondo del precipicio.
El caso se encuentra bajo investigación y, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.
Nacionales
Crimen pasional: pareja asesina a mujer y oculta su cuerpo en zona de difícil acceso
Las autoridades policiales informaron sobre el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 23 de febrero en el distrito de San Dionisio, en el departamento de Usulután Este.
La víctima es una mujer de 35 años de edad, quien ese día salió de su vivienda en el municipio de Jiquilisco con destino a la ciudad de Usulután, donde llevó a su hijo de 16 años a una consulta médica. Posteriormente, la mujer se quedó realizando trámites personales, pero ya no regresó a su hogar.
Tras recibir la notificación de su desaparición, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda. Durante el operativo localizaron la cartera y otras pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán.
En las primeras diligencias se intentó ubicar a José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, con quien la víctima mantenía una relación sentimental; sin embargo, en ese momento no fue posible localizarlo.
Las investigaciones continuaron y permitieron la ubicación y captura de Cecilia Elizabeth Palacios, también de 37 años y esposa de Romero Chávez, quien confesó que, por motivos pasionales, ambos participaron en el asesinato de la mujer.
Según las autoridades, tras cometer el crimen, el hombre trasladó el cuerpo hacia una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, donde lo enterró.
Equipos policiales mantuvieron la búsqueda hasta lograr la captura de Romero Chávez. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.
La Policía reiteró que ningún delito quedará en la impunidad y que toda persona que cometa un crimen deberá responder ante la ley.
Economia
Tome nota: Precio del gas propano disminuirá en El Salvador
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó sobre los precios de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo, los cuales tendrán una reducción que entrará en vigencia a partir del mes de marzo.
El monto del subsidio focalizado que otorga el Gobierno de El Salvador durante marzo será de $8.04; por lo que los beneficiarios únicamente aportarán $2.65 para adquirir un cilindro de 25 libras.
Este subsidio se otorga con el fin de continuar beneficiando a más de 1 millón de familias salvadoreñas.
Los precios quedarían de la siguiente manera: $14.88 el cilindro de 35 libras; $10.69 el de 25 libras; $8.62 el de 20 libras y $4.44 el de 10 libras.
De acuerdo con las autoridades, la reducción se debe a diferentes factores, entre ellos la producción de propano y propileno de Estados Unidos para el mes de febrero fue ligeramente superior en 50 mil barriles diarios con respecto a enero, lo que ha generado disponibilidad de este derivado en el mercado internacional.