Nacionales
Tío y sobrino mueren asfixiados mientras trabajaban dentro de un pozo
En redes sociales han colocado la imagen del tío y su sobrino que perdieron la vida afixiados cuando trabajan en el interior de un pozo.
Las víctimas fueron identificadas como José Noel Renderos Palacios, de 45 años, y Denis Francisco Cetino Palacio, de 23.
De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban trabajando dentro de un pozo de aproximadamente 11 metros de profundidad cuando se produjo el fatal incidente.
Equipos de instituciones de socorro acudieron al lugar tras recibir la alerta e intentaron auxiliarlos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ambos ya no presentaban signos vitales al momento de ser rescatados.
Nacionales
Camión vuelca en el occidente del país y deja tres lesionados
Un camión volcó este sábado en el occidente del país y dejó tres personas lesionadas.
El percance vial se registró en el cantón La Joya, donde el conductor de un camión perdió el control y terminó volcando sobre la vía.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Cruz Verde Salvadoreña.
Nacionales
Hombre pierde la vida al caer en precipicio en La Libertad
Un hombre falleció tras caer en un precipicio en la zona conocida como El Cimarrón, sobre la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron las autoridades.
El hallazgo del cadáver fue confirmado por equipos de emergencia que acudieron al sector luego de recibir la alerta sobre la caída en este punto de difícil acceso.
Rescatistas de la Cruz Verde Salvadoreña realizaron maniobras especializadas para recuperar el cuerpo desde el fondo del precipicio.
El caso se encuentra bajo investigación y, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.
Nacionales
Crimen pasional: pareja asesina a mujer y oculta su cuerpo en zona de difícil acceso
Las autoridades policiales informaron sobre el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 23 de febrero en el distrito de San Dionisio, en el departamento de Usulután Este.
La víctima es una mujer de 35 años de edad, quien ese día salió de su vivienda en el municipio de Jiquilisco con destino a la ciudad de Usulután, donde llevó a su hijo de 16 años a una consulta médica. Posteriormente, la mujer se quedó realizando trámites personales, pero ya no regresó a su hogar.
Tras recibir la notificación de su desaparición, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda. Durante el operativo localizaron la cartera y otras pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán.
En las primeras diligencias se intentó ubicar a José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, con quien la víctima mantenía una relación sentimental; sin embargo, en ese momento no fue posible localizarlo.
Las investigaciones continuaron y permitieron la ubicación y captura de Cecilia Elizabeth Palacios, también de 37 años y esposa de Romero Chávez, quien confesó que, por motivos pasionales, ambos participaron en el asesinato de la mujer.
Según las autoridades, tras cometer el crimen, el hombre trasladó el cuerpo hacia una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, donde lo enterró.
Equipos policiales mantuvieron la búsqueda hasta lograr la captura de Romero Chávez. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.
La Policía reiteró que ningún delito quedará en la impunidad y que toda persona que cometa un crimen deberá responder ante la ley.