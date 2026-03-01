Nacionales
Conozca las condiciones del clima para este domingo en El Salvador
La mañana se presentará con cielo despejado. Durante la tarde y la noche, el ambiente estará parcialmente nublado en la zona montañosa del norte y oriente del país, con lluvias puntuales en algunos sectores.
El viento entre 10 a 25 km/h y brisas de hasta 35 km/h.
Ambiente cálido durante la tarde y primeras horas de la noche.
Vaguadas cercanas a la región y el flujo del este aportando humedad desde el Caribe favorecen un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias puntuales durante la tarde y la noche.
ENTREGA ESPECIAL
Entre cuadernos y esperanza: Doña Catalina inicia primer grado a los 94 años en Santa Ana
Dicen que nunca es tarde para aprender y que la edad no es una barrera para adquirir conocimientos si hay voluntad y motivación. Eso es lo que más le sobra a doña Catalina Mendoza, de 94 años, quien en 2026 se ha matriculado en el primer nivel (equivalente a primer grado) de la modalidad nocturna del Centro Escolar El Congo, en Santa Ana, de donde es originaria.
Llena de entusiasmo, cada día asiste puntualmente a sus clases, acompañada de su hija, Teresa Tobar, de 71 años, quien es otra de las estudiantes del centro educativo, donde cursa octavo grado. Juntas se han convertido en las alumnas más longevas y populares de la escuela.
«Yo aprendí a leer en el libro Mantilla número uno que había antes y aprendí a multiplicar un poquito, así he ido aprendiendo, y a escribir un poco. Estoy contenta de estar estudiando. Yo me animé porque mi hija aquí estudia y por eso me animé a venir también. Le pregunté si podía venir y ella me animó. Por eso estoy viniendo», expresa la motivada estudiante. La nonagenaria alumna señala que al poder escribir, leer y «multiplicar un poquito» podrá ganarse el ascenso al siguiente nivel y así continuar estudiando «hasta donde se pueda».
Su hija y compañera de clases señala que ella retomó sus estudios también impulsada por un hijo, que actualmente está fuera del país, y que ahora su mamá también la inspira y motiva para poder culminarlos.
Ambas recibieron de manos de la ministra de Educación, Karla Trigueros, el paquete escolar que este año por primera vez entregó el Gobierno del presidente Nayib Bukele a estudiantes de la modalidad flexible.
La ministra destacó que la presencia de doña Catalina en las aulas del centro escolar inspira a otras personas a seguir su ejemplo.
«Usted es una mujer que nos está inspirando y le puedo asegurar, al darse a conocer su caso, que muchos salvadoreños se van a inspirar a continuar estudiando, nos inspira mucho, saber que tenemos la opción de estudiar, el trabajo que estamos haciendo está teniendo frutos», dijo Trigueros.
Nacionales
El Salvador cerró febrero con 24 días sin homicidios
El pasado sábado 28 de febrero finalizó con una cifra de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados esta madrugada.
Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia suma 51 días sin homicidios en lo que va del 2026 y acumula 24 días sin homicidios en todo lo que va del mes.
Los resultados en seguridad se les atribuye a estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el caso del Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al frente del Ejecutivo en 2019 se han registrado 1,152 días sin homicidios, según indican las estadísticas policiales.
De los 1,152 días sin homicidios en total, 1,038 se contabilizan durante el periodo de vigencia del régimen de excepción. Por otra parte, el pasado 15 de enero se alcanzó la histórica cifra de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este resultado supera al 2024, que concluyó con 279 días sin asesinatos, y al 2023, cuando se contabilizaron 247 jornadas libres de asesinatos.
Nacionales
Tío y sobrino mueren asfixiados mientras trabajaban dentro de un pozo
En redes sociales han colocado la imagen del tío y su sobrino que perdieron la vida afixiados cuando trabajan en el interior de un pozo.
Las víctimas fueron identificadas como José Noel Renderos Palacios, de 45 años, y Denis Francisco Cetino Palacio, de 23.
De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban trabajando dentro de un pozo de aproximadamente 11 metros de profundidad cuando se produjo el fatal incidente.
Equipos de instituciones de socorro acudieron al lugar tras recibir la alerta e intentaron auxiliarlos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ambos ya no presentaban signos vitales al momento de ser rescatados.