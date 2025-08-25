Autoridades han destruido más de 26 toneladas de droga en lo que va del año

Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ha destruido más de 26 toneladas de droga, entre cocaína, marihuana y metanfetaminas, valoradas en $472.8 millones.

Las autoridades informaron que la mayor parte de los decomisos se realizaron en altamar, como parte de operativos ejecutados por la Marina Nacional, la Fuerza Armada y la División Antinarcóticos de la PNC. En total, 56 extranjeros han sido capturados este año por tráfico internacional de drogas, sumándose a 187 detenidos desde el inicio de la gestión actual.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, detalló que entre los detenidos se encuentran tres mexicanos, 29 ecuatorianos, tres colombianos, nueve guatemaltecos y 12 costarricenses. Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que los procesados enfrentarán la justicia salvadoreña y, tras cumplir sus condenas, serán expulsados del país.

Uno de los operativos más recientes ocurrió el 11 de agosto, cuando fueron destruidos 430 kilogramos de cocaína valorados en $10.8 millones, incautados a dos salvadoreños capturados en altamar frente a la playa El Espino, en Jucuarán.

En otra operación de gran magnitud, el pasado 18 de julio se incineraron 6.29 toneladas de cocaína, con un valor estimado en $158.3 millones, incautadas en cinco embarcaciones que transportaban a 17 tripulantes extranjeros.

Asimismo, el 31 de enero se reportó la destrucción de 4.34 toneladas de cocaína valoradas en más de $109 millones, decomisadas en distintas intervenciones marítimas.

La Fiscalía también indicó que el 16 de enero fueron incineradas diferentes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas decomisadas en 57 procedimientos realizados en San Salvador y Santa Ana, con un valor aproximado de $83,442.

Las autoridades subrayaron que los decomisos forman parte de la estrategia integral del Gabinete de Seguridad para combatir el narcotráfico en aguas territoriales y dentro del país.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...