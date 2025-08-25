Nacionales
Autoridades han destruido más de 26 toneladas de droga en lo que va del año
Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ha destruido más de 26 toneladas de droga, entre cocaína, marihuana y metanfetaminas, valoradas en $472.8 millones.
Las autoridades informaron que la mayor parte de los decomisos se realizaron en altamar, como parte de operativos ejecutados por la Marina Nacional, la Fuerza Armada y la División Antinarcóticos de la PNC. En total, 56 extranjeros han sido capturados este año por tráfico internacional de drogas, sumándose a 187 detenidos desde el inicio de la gestión actual.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, detalló que entre los detenidos se encuentran tres mexicanos, 29 ecuatorianos, tres colombianos, nueve guatemaltecos y 12 costarricenses. Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que los procesados enfrentarán la justicia salvadoreña y, tras cumplir sus condenas, serán expulsados del país.
Uno de los operativos más recientes ocurrió el 11 de agosto, cuando fueron destruidos 430 kilogramos de cocaína valorados en $10.8 millones, incautados a dos salvadoreños capturados en altamar frente a la playa El Espino, en Jucuarán.
En otra operación de gran magnitud, el pasado 18 de julio se incineraron 6.29 toneladas de cocaína, con un valor estimado en $158.3 millones, incautadas en cinco embarcaciones que transportaban a 17 tripulantes extranjeros.
Asimismo, el 31 de enero se reportó la destrucción de 4.34 toneladas de cocaína valoradas en más de $109 millones, decomisadas en distintas intervenciones marítimas.
La Fiscalía también indicó que el 16 de enero fueron incineradas diferentes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas decomisadas en 57 procedimientos realizados en San Salvador y Santa Ana, con un valor aproximado de $83,442.
Las autoridades subrayaron que los decomisos forman parte de la estrategia integral del Gabinete de Seguridad para combatir el narcotráfico en aguas territoriales y dentro del país.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
Nacionales
Gobierno registra 995 días sin homicidios en El Salvador
El Gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó 995 días sin homicidios, tras una jornada el pasado sábado en la que la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó muertes violentas a nivel nacional.
Entre el 1° y el 23 de agosto se contabilizan 20 días sin asesinatos, mientras que en lo que va de 2025, 197 días se han registrado sin que las familias tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por violencia.
Según las autoridades, la reducción histórica de homicidios comenzó en junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y se consolidó con la puesta en marcha del régimen de excepción. Para mantener estos resultados, la PNC y la Fuerza Armada realizan patrullajes constantes en todo el territorio, con el objetivo de garantizar seguridad y capturar a los remanentes de pandillas.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que en zonas rurales los cuerpos de seguridad buscan a los delincuentes que intentan evadir la justicia, mientras que en áreas urbanas se ejecutan cercos de seguridad apoyados por la población para identificar a pandilleros.
“La situación con la pandilla es que el control que ellos tenían sobre el territorio lo perdieron y lo recuperó el Estado”, afirmó Merino Monroy, destacando la recuperación de la seguridad en el país.
Nacionales
Actividad sísmica en San Lorenzo registra más de 400 réplicas, según el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre las 12:29 p.m. del 21 de agosto y las 5:00 a.m. de este día se han registrado 404 réplicas en el distrito de San Lorenzo y sus alrededores.
De estos movimientos sísmicos, solo 21 fueron percibidos por la población, y hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Según las autoridades, la actividad se debe a la activación de fallas geológicas en la zona.
El MARN mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el país para evaluar riesgos y tomar las medidas necesarias ante cualquier eventualidad.