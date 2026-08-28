Autoridades descartan que retumbos sean por actividad sísmica en San Salvador

Con el objetivo de acercar los servicios de salud y contribuir a la prevención de enfermedades en las zonas más alejadas del país, la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha construido 12 unidades de salud a escala nacional y actualmente ejecuta otras tres obras de este tipo.

De acuerdo con la DOM, estas instalaciones corresponden a infraestructura moderna que destaca entre los casi 10,000 proyectos que la institución desarrolla en todo el territorio durante sus casi cinco años de existencia.

La institución señaló que las unidades de salud fueron edificadas en zonas estratégicas y de difícil acceso, con espacios adecuados, equipamiento moderno, personal médico calificado y abastecimiento oportuno de medicamentos.

Los establecimientos permiten brindar atención integral a la población en diferentes áreas, entre ellas medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología, atención de infecciones respiratorias agudas, terapias, fisioterapia, vacunación, curaciones, atención de fracturas, nutrición, laboratorio clínico y servicios de farmacia, entre otros.

Según la DOM, uno de los principales beneficios de estas obras es su ubicación en comunidades donde durante décadas la población enfrentó dificultades para acceder a servicios médicos.

Cuatro de las 12 unidades de salud construidas se encuentran en el departamento de Morazán, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y que, de acuerdo con la institución, permaneció durante años en abandono estatal. Actualmente, las instalaciones brindan atención a los habitantes de El Divisadero, Sensembra, Yoloaiquín y Yamabal, donde cada distrito cuenta con su propia unidad.

A estas obras se suman las unidades de salud construidas en Azacualpa y Nombre de Jesús, en Chalatenango; Cinquera, en Cabañas; Tecoluca, en San Vicente; San José La Fuente, en La Unión; San Emigdio, en La Paz; y Jucuarán y San Dionisio, en Usulután.

La DOM indicó que, mediante estos proyectos, contribuye a acercar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad a miles de salvadoreños, especialmente a quienes durante años carecieron de infraestructura adecuada para la atención médica.

De manera simultánea, la institución avanza en la construcción de nuevas clínicas en Jicalapa, La Libertad Costa; Delicias de Concepción, Morazán; además de una clínica de atención geriátrica y el Club de Retiro para el Adulto Mayor, ubicados en el caserío El Mozote, distrito de Meanguera, Morazán.

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