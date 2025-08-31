Nacionales
Adolescente de 16 años muere ahogado en piscina
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la muerte de un menor de 16 años tras ahogarse en la piscina del turicentro Los Robles, ubicado en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán.
Nejapa se prepara para celebrar 103 años de “Bolas de Fuego”
El distrito de Nejapa, en el occidente de San Salvador, se alista para celebrar este 31 de agosto los 103 años de la tradicional festividad de “La Recuerda”, conocida popularmente como “Bolas de Fuego”.
Declarada Bien Cultural por el Ministerio de Cultura en 2019, la tradición consiste en la conformación de dos bandos que se lanzan bolas ardientes, fabricadas meses antes con tela, alambre y gasolina.
Para conmemorar este aniversario, se han organizado diversas actividades artísticas y culturales para toda la familia. La jornada inició temprano con la alborada, serenata y entrega de atol shuco. Por la tarde se desarrollará un festival de danza y arte, desfiles y quema de pólvora, mientras que por la noche se llevará a cabo la fiesta bailable y el gran espectáculo de las “Bolas de Fuego”, con la participación de cientos de jóvenes y adultos.
La celebración forma parte de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor, que comienzan el 30 de agosto.
VIDEO | Conductor fallece tras salirse de la vía e impactar contra un poste y una vivienda
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 ½ de la carretera a San Juan Opico, en el centro de La Libertad.
El incidente dejó un conductor fallecido y otra persona lesionada.
Según las autoridades, la víctima perdió el control del vehículo, salió de la vía y chocó contra un poste del tendido eléctrico y una vivienda.
Tres doritos después: capturan a hombre que hurtó un celular en Tonacatepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, quien fue denunciado tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le observa hurtando un teléfono celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
Según las autoridades, luego de recibida la denuncia, equipos policiales localizaron al sospechoso en el reparto Maquilishuat del mismo distrito, donde fue arrestado.
Huezo Gómez será procesado por los delitos de hurto y receptación. La PNC reiteró que ningún tipo de delito será tolerado en el país.
