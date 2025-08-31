Adolescente de 16 años muere ahogado en piscina

El distrito de Nejapa, en el occidente de San Salvador, se alista para celebrar este 31 de agosto los 103 años de la tradicional festividad de “La Recuerda”, conocida popularmente como “Bolas de Fuego”.

Declarada Bien Cultural por el Ministerio de Cultura en 2019, la tradición consiste en la conformación de dos bandos que se lanzan bolas ardientes, fabricadas meses antes con tela, alambre y gasolina.

Para conmemorar este aniversario, se han organizado diversas actividades artísticas y culturales para toda la familia. La jornada inició temprano con la alborada, serenata y entrega de atol shuco. Por la tarde se desarrollará un festival de danza y arte, desfiles y quema de pólvora, mientras que por la noche se llevará a cabo la fiesta bailable y el gran espectáculo de las “Bolas de Fuego”, con la participación de cientos de jóvenes y adultos.

La celebración forma parte de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor, que comienzan el 30 de agosto.

