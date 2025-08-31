Barcelona deja escapar la victoria y empata 1-1 ante Rayo Vallecano en La Liga

El Real Madrid continúa su buen inicio de temporada tras vencer este sábado 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, y se sitúa como líder provisional en solitario.

El conjunto balear se adelantó en el marcador con un gol del delantero kosovar Vedat Muriqi al minuto 18, tras rematar con la espalda un saque de esquina que dejó sin reacción al arquero Thibaut Courtois. Sin embargo, la reacción del Madrid fue inmediata: Arda Güler igualó al 37 y Vinicius firmó la remontada un minuto después, asegurando la victoria para los merengues.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega al parón por los partidos de selecciones nacionales con nueve puntos de nueve posibles. Mientras tanto, Barcelona y Villarreal, ambos con dos victorias, visitarán el domingo a Rayo Vallecano y Celta de Vigo, respectivamente, y el Atlético de Madrid sigue con un arranque irregular, tras empatar con el Alavés y sumar apenas dos unidades.

Durante el partido, el Mallorca defendió con orden, pero el Real Madrid encontró la igualdad gracias a una jugada de pizarra: Franco Mastantuono ejecutó un córner hacia Álvaro Carreras, quien centró para Dean Huijsen; finalmente, Güler anotó sin oposición. Vinicius cerró la remontada tras un contragolpe por el centro.

El VAR también tuvo protagonismo, anulando dos goles a Kylian Mbappé por fuera de lugar y negando un tanto a Güler por tocar el balón con la mano. Aun así, el Mallorca no bajó los brazos y Samu Costa estuvo cerca de empatar al 66, pero su remate fue desviado sobre la línea por Carreras.

En otros duelos del domingo, el Athletic Club visitará al Betis de Manuel Pellegrini, manteniendo la atención en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

