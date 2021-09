VIDEO | Embarazada intenta saltar del segundo piso para escapar de la golpiza que le daba su esposo

Una ciudadana con 10 semanas de embarazo, quiso saltar por la ventana de un segundo piso para escapar de su marido.

Los vecinos, le pidieron al sujeto que se detuviera y grabaron todo para presentarlo como evidencia; el hecho ocurrió en la localidad de Duque de Caxias, Brasil. Al parecer, no es la primera vez que la mujer de 35 años intenta salir por la ventana a causa del maltrato de su pareja, pues ya lo hizo en 2 ocasiones.

La fémina señaló que es víctima de constantes agresiones por parte del hombre, quien no la deja salir de su casa por los celos excesivos que siente; además, mencionó que perdió su trabajo por ese mismo motivo.

“Es celoso y muy posesivo, no me dejaba salir a la calle, sólo por trabajo; incluso perdí mi empleo y cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía trabajar: inventé excusas y me quedé en casa”, aseguró la víctima.

Un día antes, la agredida lanzó un papel por la ventana donde explicó todo lo que vivía dentro de su hogar; el agresor fue detenido por el Servicio de Policía de la Mujer y denunciado por sus vecinos. La mujer tiene un hijo de 4 años, que estuvo presente durante los actos violentos ejercidos por el cónyuge.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad