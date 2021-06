VIDEO + 18 AÑOS | Mujer con bebé en sus brazos es arrollada por un vehículo a plena luz del día

“Hazlo pervertido”, dice una de las recomendaciones del Departamento de Salud de Nueva York para cuidarse del COVID en este momento de la pandemia. La autoridad sanitaria local recomienda además tener sexo virtual y con mascarilla, así como vacunarse para que las interacciones dentro y fuera del dormitorio sean más seguras.

La agencia llama a las personas a explorar su creatividad con posiciones sexuales y barreras que permitan el contacto sexual, pero que eviten el contacto cara a cara con otra persona, especialmente si no te has vacunado todavía.

“El virus se puede propagar durante el sexo porque implica una respiración densa y cercana, así como contacto con saliva”, señala la autoridad neoyorquina, y aunque no hay evidencia de que el nuevo coronavirus puede contraerse a través del esperma o el fluido vaginal, sí se ha encontrado en el semen de hombre que ha cursado la enfermedad.

Para reducir el riesgo de contraer o contagiar el COVID-19 durante el sexo, el Departamento de Salud de NYC hace un llamado a vacunarse como la mejor manera de protegerse contra el SARS-CoV-2 a sí mismo y a las parejas que no han sido vacunadas.

“Quienes se han vacunado por completo (con al menos dos semanas después de aplicarse la vacuna de una sola dosis o la segunda dosis de una vacuna de dos dosis) pueden tener citas y sexo sin cubrirse la cara”, señala la autoridad sanitaria. Además, recomienda la vacunación para personas que suelen acudir a fiestas sexuales o en grupo, o para quienes tienen múltiples parejas sexuales, sexo con desconocidos o tienen un trabajo sexual.

En caso de que no estés vacunado todavía, el NYC Health Department sugiere:

Evitar el sexo en grupo y el sexo con múltiples parejas.

Optar por el sexo virtual y prácticas como videocitas, sexting, fiestas sensuales por Zoom o por chat.

Usar mascarilla durante el sexo y evitar los besos.

Masturbarse juntos, respetando la distancia social y usando mascarillas.

Utilizar preservativos y cubiertas dentales para el sexo oral.

Lavarse las manos y los juguetes sexuales con jabón y agua tibia.

Usar desinfectante de manos tanto como sea necesario.

La autoridad neoyorquina también recomienda que si has sufrido COVID, no tengas sexo sino hasta después de tres meses de la infección, así como guardar una cuarentena de 10 días si has tenido contacto con una persona enferma.

Asimismo advierte que el virus se encuentra en las heces fecales de las personas contagiadas, por lo que mantener una buena higiene es fundamental durante las relaciones íntimas.