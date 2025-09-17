Internacionales
Trump demanda a The New York Times por 15.000 millones de dólares por difamación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times, al que acusa de difamación y calumnia. La querella, presentada el lunes en un tribunal de Florida, también incluye a cuatro reporteros del medio y a la editorial Penguin Random House, solicitando además una indemnización punitiva cuyo monto se determinará en el juicio.
Trump, de 79 años, incrementó en su nuevo mandato su ofensiva contra los medios críticos, restringiendo el acceso de periodistas y emprendiendo acciones legales contra publicaciones que considera hostiles. En este caso, la demanda cita tres artículos y un libro publicados entre septiembre y octubre del año pasado, que según el mandatario forman parte de un “patrón de décadas de difamación intencionada y maliciosa” en su contra.
El conflicto se originó tras la publicación de artículos que mencionaban una carta de cumpleaños supuestamente enviada por Trump al fallecido financiero Jeffrey Epstein. El presidente niega que la firma que aparece en la carta sea suya y calificó al Times de ser “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia”, acusándolo de actuar como “portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical”.
Por su parte, el diario neoyorquino aseguró que la demanda “carece de fundamento” y que no se dejará intimidar. “Es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente”, afirmó en un comunicado.
No es la primera vez que Trump emprende acciones legales contra medios de comunicación. En julio, demandó al Wall Street Journal por al menos 10.000 millones de dólares y, en el mismo mes, el grupo Paramount acordó pagarle 16 millones para resolver una querella por la cobertura electoral de la cadena CBS News.
Japón confirma primer caso de mpox Clade 1b en Kobe
El Ministerio de Salud de Japón informó este martes que una mujer de aproximadamente 20 años, con reciente historial de viaje a África, fue diagnosticada con mpox (viruela símica) en la ciudad de Kobe.
Las pruebas genéticas confirmaron que la paciente estaba infectada con la cepa Clade 1b, marcando la primera detección de este tipo de virus en el país. Esta variante circula principalmente en algunas regiones de África central.
La mujer presentó fiebre y erupciones cutáneas, por lo que acudió a un centro médico el 12 de septiembre. Las autoridades sanitarias indicaron que su estado es estable y que, por el momento, no hay indicios de transmisión comunitaria en Japón.
El Vaticano prepara el primer viaje internacional del papa León XIV a Turquía y Líbano
El Vaticano se encuentra organizando el primer viaje al extranjero del papa León XIV, quien podría visitar Turquía y Líbano entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, informaron fuentes de la Santa Sede.
El itinerario contempla una primera parada en Estambul para participar en la fiesta del trono del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el 29 de noviembre, seguido de una visita a Iznik (antigua Nicea) para conmemorar el 1.700º aniversario del Concilio de Nicea, un acontecimiento clave en la historia del cristianismo que en el año 325 sentó las bases doctrinales de muchas confesiones cristianas.
Posteriormente, el pontífice viajaría a Líbano, aunque la Santa Sede no ha confirmado oficialmente esta segunda etapa del recorrido. La invitación fue entregada en junio por el presidente libanés Joseph Aoun durante una visita al Vaticano.
Este viaje estaba inicialmente previsto para mayo y sería realizado por el papa Francisco, quien falleció en abril a los 88 años. De concretarse, será el primer desplazamiento internacional de León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo.
Jair Bolsonaro permanece hospitalizado por problemas renales y anemia en Brasilia
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, continúa hospitalizado en Brasilia debido a un problema renal y anemia, informó este miércoles el hospital DF Star.
Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el martes tras presentar deshidratación, taquicardia y baja presión arterial. Los exámenes confirmaron la persistencia de anemia y alteraciones en la función renal, por lo que seguirá en observación para definir si su internamiento se prolonga.
El líder de extrema derecha había dejado la prisión domiciliar preventiva el día anterior y, según su familia, pasó la noche en observación. Sus recurrentes problemas de salud han sido atribuidos en parte a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña electoral.
Bolsonaro no asistió a las últimas sesiones del juicio en la Corte Suprema, alegando complicaciones médicas. El pasado domingo fue sometido a una intervención menor por lesiones en la piel, donde también se le diagnosticó anemia.