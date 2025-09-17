Trump demanda a The New York Times por 15.000 millones de dólares por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times, al que acusa de difamación y calumnia. La querella, presentada el lunes en un tribunal de Florida, también incluye a cuatro reporteros del medio y a la editorial Penguin Random House, solicitando además una indemnización punitiva cuyo monto se determinará en el juicio.

Trump, de 79 años, incrementó en su nuevo mandato su ofensiva contra los medios críticos, restringiendo el acceso de periodistas y emprendiendo acciones legales contra publicaciones que considera hostiles. En este caso, la demanda cita tres artículos y un libro publicados entre septiembre y octubre del año pasado, que según el mandatario forman parte de un “patrón de décadas de difamación intencionada y maliciosa” en su contra.

El conflicto se originó tras la publicación de artículos que mencionaban una carta de cumpleaños supuestamente enviada por Trump al fallecido financiero Jeffrey Epstein. El presidente niega que la firma que aparece en la carta sea suya y calificó al Times de ser “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia”, acusándolo de actuar como “portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical”.

Por su parte, el diario neoyorquino aseguró que la demanda “carece de fundamento” y que no se dejará intimidar. “Es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente”, afirmó en un comunicado.

No es la primera vez que Trump emprende acciones legales contra medios de comunicación. En julio, demandó al Wall Street Journal por al menos 10.000 millones de dólares y, en el mismo mes, el grupo Paramount acordó pagarle 16 millones para resolver una querella por la cobertura electoral de la cadena CBS News.

