Internacionales
Tres muertos en un nuevo ataque de EE. UU. contra supuesto bote de narcotráfico
El Ejército de Estados Unidos informó el viernes de la muerte de tres presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Caribe, con lo cual la campaña antidrogas de Washington en la región se eleva a al menos 133 fallecidos.
Este viernes, «la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (…) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
«Tres narcoterroristas murieron durante la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida», detalló el pronunciamiento.
La administración del presidente Donald Trump lanzó su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo que está en guerra con supuestos «narcoterroristas» que operan desde Venezuela.
Pero la Casa Blanca no ha entregado pruebas definitivas de que las embarcaciones están involucradas con el tráfico de drogas, causando un fuerte debate sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.
El nuevo golpe llega unas seis semanas después de que Washington depusiera y capturara al líder venezolano Nicolás Maduro, quien había denunciado que esas operaciones estadounidenses buscaban un cambio de régimen en Venezuela.
Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable.
Internacionales
Un tercio de los casos de tuberculosis de Ecuador están en las cárceles
Casi un tercio de los casos de tuberculosis reportados en Ecuador en 2025 se registraron en las hacinadas y violentas cárceles del país, informó el viernes el ministerio de Salud.
La tuberculosis es una enfermedad con una alta tasa de prevalecimiento en las prisiones, principalmente debido a su fácil contagio, a la superpoblación y a la falta de servicios sanitarios.
En el «contexto penitenciario tenemos entre diez y 100 veces más alta la transmisión» de la enfermedad ya que esta se contagia por vía aérea, explicó en una rueda de prensa Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la cartera.
En 2025, la nación reportó 9,142 casos de tuberculosis en todo el país.
«Transparentando los datos, tenemos 2,649 casos a nivel de los CPL (Centros de Privación de Libertad)», expresó Carrazco.
Representan un 29 % del total de casos. El año pasado murieron 609 reclusos en las prisiones del país por la tuberculosis.
La enfermedad ha afectado principalmente a la Penitenciaría del Litoral del puerto de Guayaquil (suroeste), la ciudad más violenta del país a causa de la disputa por el poder entre bandas del narco con nexos con cárteles internacionales.
Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en «hechos violentos» al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.
Las masacres son frecuentes en las penitenciarías de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y enfrentamientos entre grupos narcotraficantes.
Internacionales
Cierran popular playa de Lima por contaminación provocada por bañistas
Las autoridades de Perú cerrarán este domingo, en plena temporada veraniega, una de las playas más emblemáticas y concurridas de Lima debido a la contaminación causada por la gran cantidad de basura que dejan miles de bañistas cada fin de semana, informó este viernes la municipalidad de Chorrillos.
Es la primera vez que se procede a una medida de este tipo en la popular playa de Agua Dulce, pero la municipalidad estima que es la única manera de crear conciencia entre las 70,000 personas que la visitan de viernes a domingo.
«Esta medida es una forma de concientizar a los veraneantes sobre la contaminación que generan en las playas», dijo a la prensa el alcalde del distrito limeño de Chorrillos, Richard Cortez.
Entre las 20 toneladas de basura que se acumulan cada fin de semana, las cuadrillas de limpieza hallaron esta semana, además de centenares de botellas de plástico, pañales, residuos orgánicos, comida y medio cerdo asado sepultado bajo la arena.
«Realmente son muy cochinos» quienes visitan la playa, acotó el alcalde.
«Llevamos años. Esto no es una situación de un verano. El mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto», indicó la autoridad.
La playa de Agua Dulce tiene un kilómetro de extensión. El cierre permitirá concluir las tareas de limpieza.
Internacionales
EE. UU. autoriza operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.