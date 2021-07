“Sé lo que se siente no ser amado”: niño huérfano a su perrito moribundo

Una joven mujer se sorprendió al descubrir un video íntimo en el que ella aparece el cual fue publicado en la página web Pornhub sin su consentimiento. Según informó, fue un amigo quien la alertó sobre la existencia de las imágenes en el popular sitio de contenido para adultos.

Además, se conoció que el video había sido grabado hace siete años, sin que ella se diera cuenta, cuando la chica de nacionalidad china vivió a muy temprana edad en Estados Unidos.

La joven de 25 años afirmó: “Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error. ¿Cómo podría ser yo?”. La víctima de este caso no quiso revelar su identidad por seguridad, únicamente es conocida con el seudónimo Tisiphone, en honor a una de las tres deidades femeninas de la mitología griega relacionadas con la venganza.

Cuando ella ingresó en el enlace no podía creer que de verdad fuera un video íntimo en el que salía y que había sido grabado a escondidas. “Yo era muy joven, una adolescente. No tenía idea de que ese monstruo me había filmado en secreto”, dijo.

También aseguró que fue realmente devastador. “Me considero una persona muy fuerte y bien educada, pero ese fue el momento en el que literalmente me detuve y pensé: ‘no puedo vivir más, no quiero vivir más’”, detalló.

Después de comunicarse con una amiga que había estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, consiguió el contacto de un bufete de abogados dispuesto a tomar su caso.

Antes la sorpresa de mal gusto, la mujer decidió desarrollar una aplicación de reconocimiento facial llamada “Alecto AI”. El proyecto se encuentra muy avanzado y su plataforma espera ser lanzada antes de fin de año y con la cual intenta apoyar a más víctimas como lo fue ella.