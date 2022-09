¿Qué pasará con los queridos perros de la reina Isabel II tras su fallecimiento?

Estarling Martínez Cabral, joven de 20 años que se entregó a NYPD, fue acusado el miércoles de presuntamente atacar a una mujer mientras caminaba por el Upper West Side, arrastrándola a un área apartada e intentar violarla, anunció el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Martínez, residente de Brooklyn, fue detenido a fines de julio como sospechoso de una serie de ataques. Ahora fue acusado de intento de violación, abuso sexual, estrangulamiento y encarcelamiento ilegal, enumeró NBC News.

El 20 de julio una mujer de 33 años que caminaba por West 69th Street poco antes de la 1 a.m. fue agarrada por detrás por un hombre que iba en una patineta eléctrica. La arrastró a un área apartada en el patio de un edificio residencial, donde procedió a estrangularla, abusó sexualmente de ella e intentó violarla, dijo la policía de Nueva York en ese momento.

Cuando un testigo intervino verbalmente, el atacante huyó. La mujer fue tratada en la escena por rasguños y laceraciones en su cuerpo.

Martínez Cabral se entregó a NYPD una semana después. La policía lo buscaba como sospechoso de al menos dos agresiones sexuales: esa en el UWS de Manhattan y otra cuatro días después dentro de la estación del Metro Carroll St. en Brooklyn. En el segundo caso la víctima fue una joven de 20 años. Al parecer le tapó la boca para evitar que gritara, pero ella logró liberarse.

“Todo neoyorquino tiene derecho a caminar con seguridad por las calles de nuestra ciudad. Como se alega, Estarling Martínez Cabral atacó violentamente a una mujer, obligándola a ir a un área apartada antes de intentar violarla”, dijo el fiscal de distrito Bragg. “Nuestra División de Víctimas Especiales brinda servicios centrados en sobrevivientes e informados sobre trauma, todo sin cargo.

A 20-year-old man was indicted Wednesday for allegedly attacking a woman as she walked on the Upper West Side in July, dragging her to a secluded area and attempting to rape her, Manhattan District Attorney Alvin Bragg announced. https://t.co/eaMNFdTXHn