Internacionales
Panamá anuncia aumento en los precios de los combustibles desde este viernes
A partir de este viernes 4 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta tres centavos por litro para la gasolina de 91 octanos regular y de cinco centavos por litro para la gasolina superior y el diésel.
La medida tendrá un impacto en los precios de venta al consumidor en las estaciones de servicio del país.
Según la información proporcionada, el incremento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han provocado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados.
Actualmente, El Salvador mantiene los precios más bajos en la venta de combustible.
Internacionales
Vuelve a temblar en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registra en Santander
Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en el departamento de Santander, Colombia, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país sudamericano.
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos y ocurrió a las 11:58:47 de la mañana, hora local, con una magnitud de 4,2.
El evento sísmico fue localizado en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.12° de longitud, a una profundidad de 146 kilómetros, clasificada como intermedia.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no han reportado víctimas ni daños estructurales tras el movimiento telúrico.
Internacionales
Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Honduras
Lo que estaba previsto como una jornada de celebración y desarrollo comunitario terminó en una situación de emergencia luego de que un puente peatonal tipo hamaca colapsara por completo durante la ceremonia oficial de inauguración.
El incidente ocurrió en la zona rural del municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, Honduras. La obra había sido construida con el propósito de conectar las comunidades de Balsa 1 y Balsa 2.
Minutos después de que iniciaran los actos protocolarios y el corte de cinta, la estructura, compuesta por tensores y maderas, cedió repentinamente ante el peso y se desplomó hacia el lecho del río.
🚨😱 Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Olancho, Honduras.
La estructura cedió minutos después de iniciar los actos protocolarios y el corte de cinta, cuando varias personas se encontraban sobre el puente. Los pobladores cayeron hacia el lecho del río y el… pic.twitter.com/KKVrd98A7t
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
En ese momento, decenas de pobladores cruzaban el puente acompañados por autoridades locales, entre ellas el alcalde de Esquipulas del Norte y el alcalde del vecino municipio de Guata, Olancho.
Las personas que se encontraban sobre la estructura cayeron tras el desplome, provocando gritos de angustia y una situación de pánico entre los testigos que presenciaban la actividad desde las orillas.
De acuerdo con los informes médicos preliminares proporcionados por los cuerpos de socorro que acudieron al lugar, el colapso ocasionó cuantiosos daños materiales en la obra recién construida y dejó al menos una persona con heridas de consideración, quien fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención especializada.
Los jefes de las municipalidades involucradas resultaron físicamente ilesos y únicamente presentaron golpes menores y crisis nerviosas tras el impacto del incidente.
Internacionales
Asesinan a jefe policial de Guanaja tras salir de una reunión en Honduras
El jefe de la Policía Municipal de Guanaja, Darrel Trevor Moore Forbes, de 48 años, fue asesinado a tiros este miércoles en el departamento de Islas de la Bahía, Honduras.
Según información preliminar, Forbes fue atacado cuando salía de una reunión celebrada en el municipio insular.
Tras confirmarse su muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Ceiba, Atlántida.
Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades policiales y de investigación esclarecer el crimen, identificar y capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.