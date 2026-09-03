Panamá anuncia aumento en los precios de los combustibles desde este viernes

Lo que estaba previsto como una jornada de celebración y desarrollo comunitario terminó en una situación de emergencia luego de que un puente peatonal tipo hamaca colapsara por completo durante la ceremonia oficial de inauguración.

El incidente ocurrió en la zona rural del municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, Honduras. La obra había sido construida con el propósito de conectar las comunidades de Balsa 1 y Balsa 2.

Minutos después de que iniciaran los actos protocolarios y el corte de cinta, la estructura, compuesta por tensores y maderas, cedió repentinamente ante el peso y se desplomó hacia el lecho del río.

🚨😱 Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Olancho, Honduras. La estructura cedió minutos después de iniciar los actos protocolarios y el corte de cinta, cuando varias personas se encontraban sobre el puente. Los pobladores cayeron hacia el lecho del río y el… pic.twitter.com/KKVrd98A7t — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026

En ese momento, decenas de pobladores cruzaban el puente acompañados por autoridades locales, entre ellas el alcalde de Esquipulas del Norte y el alcalde del vecino municipio de Guata, Olancho.

Las personas que se encontraban sobre la estructura cayeron tras el desplome, provocando gritos de angustia y una situación de pánico entre los testigos que presenciaban la actividad desde las orillas.

De acuerdo con los informes médicos preliminares proporcionados por los cuerpos de socorro que acudieron al lugar, el colapso ocasionó cuantiosos daños materiales en la obra recién construida y dejó al menos una persona con heridas de consideración, quien fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención especializada.

Los jefes de las municipalidades involucradas resultaron físicamente ilesos y únicamente presentaron golpes menores y crisis nerviosas tras el impacto del incidente.

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