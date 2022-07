Netflix despide 300 empelados por pérdidas de suscriptores desde inicio del 2022

Arturo Cuacuas fue sentenciado tras declararse culpable en relación con la muerte por hambre de su hijo de 7 años, en Newburgh (NY).

Cuacuas fue sentenciado el lunes en el Tribunal del Condado Orange. El acusado de 55 años se había declarado culpable de homicidio por negligencia criminal en la muerte del niño Peter Cuacuas. En el acuerdo cooperó con la fiscalía en el caso contra su novia, la cuidadora principal del menor, Leticia Bravo (39), y será elegible para libertad condicional en poco más de un año.

En marzo, Bravo se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada la semana pasada a 15 años de prisión, acotó News 12.

JUST IN – Arturo Cuacuas, from Newburgh, sentenced Monday to 4 years in state prison for criminally negligent homicide in the starvation death of his son, 7-year-old Peter Cuacuas. @News12HV pic.twitter.com/USnuqat9z9