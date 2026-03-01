Internacionales
Multitudes tratan de invadir legaciones de EE. UU. en Irak y Pakistán, ocho muertos en Karachi
Por lo menos ocho personas murieron este domingo en una protesta frente al consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán, donde jóvenes pretendían ingresar por la fuerza, al tiempo que centenares de personas buscaban invadir la embajada estadounidense en Bagdad.
En Karachi, centenares de jóvenes fueron dispersados con gas lacrimógeno después de intentar irrumpir en el consulado estadounidense.
Videos en redes sociales mostraban a jóvenes rompiendo las ventanas del edificio principal del consulado mientras se veía la bandera estadounidense ondear sobre el complejo, cuyo perímetro está coronado con alambre de púas.
«Tenemos que mantenernos unidos. Ningún poder puede detenernos», se escuchaba decir a un joven manifestante.
«Estamos prendiendo fuego al consulado estadounidense en Karachi. Si Dios quiere, estamos vengando el asesinato de nuestro líder», dijo otro manifestante mientras filmaba a otros que intentaban iniciar un incendio.
El vocero de un equipo de socorristas dijo a la AFP que la mayoría de los cuerpos sin vida trasladados a hospitales presentaban heridas de bala.
Igualmente, se reportó una protesta con miles de personas en las calles de la ciudad pakistaní de Lahore.
En Bagdad, un joven vestido de negro y con el rostro cubierto, que se presentó como Ali, dijo a la AFP que la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel «nos ha herido».
«Estamos aquí porque queremos la retirada de las fuerzas estadounidenses de ocupación en Irak», dijo, en referencia a las tropas estacionadas en el norte del país.
Periodistas de la AFP cerca de la Zona Verde, en Bagdad, reportaron un fuerte despliegue de seguridad y el cierre de la entrada a la zona, pero los manifestantes siguieron intentando irrumpir.
Los manifestantes, que se habían reunido desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno.
Una fuente de seguridad había dicho poco antes a la AFP que «sus intentos han sido frustrados hasta ahora, pero siguen intentándolo».
Tres militares estadounidenses muertos en operación en Irán
Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán, anunció el domingo el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).
Se trata de las primeras bajas estadounidenses conocidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado masivos bombardeos contra Irán.
El Centcom no reveló ningún detalle sobre el lugar ni la identidad de los soldados en su comunicado en X.
«La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados», añadió el mando estadounidense.
Varios otros soldados sufrieron heridas «leves» por esquirlas y traumatismos cerebrales, pero están siendo «reasignados a sus funciones», precisó el Centcom.
El presidente Donald Trump advirtió el sábado de que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.
Policía de Guatemala intercepta a pandilleros tras mortal tiroteo en zona 6
Tres personas murieron tras un ataque armado en el interior de un negocio de ropa ubicado en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Según información oficial brindada por la Policía Nacional Civil, dos hombres armados, identificados como presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, irrumpieron en el local y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el establecimiento la tarde del sábado.
Dos personas perdieron la vida de forma inmediata en el interior del negocio, las autoridades no han brindado detalles sobre su identidad y posible relación con los agresores.
De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el intento de huida de los agresores resultó frustrado cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta gris y colisionaron contra una camioneta en la intersección de la 15 avenida y 8a. calle. Uno de los atacantes fue identificado como, Joshua Emanuel Galán Mena, de 19 años y conocido con el alias “Gatillero”, fue capturado por agentes de la Comisaría 12 y permanece bajo custodia policial en un hospital, mientras que su acompañante, Verny Alejandro Colindres Monterroso, de 26 años, murió en el lugar como consecuencia del accidente.
Según testimonios recogidos en la escena, el hecho armado se originó dentro del comercio, pero se expandió hasta la vía pública porque un automovilista bloqueó el paso a los presuntos delincuentes e impidió su fuga, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Los atacantes vestían de negro al momento de perpetrar el atentado. Entre los objetos decomisados, la policía localizó dos armas de fuego pertenecientes a los sospechosos.
Las diligencias iniciales del Ministerio Público requirieron el resguardo de la zona por parte de los agentes, mientras peritos criminalistas recolectaban indicios y realizaban las primeras indagaciones en la 9a. calle y 15 avenida de la zona 6, área principal del suceso.
De momento, las identidades de las víctimas mortales registradas dentro del comercio no han sido reveladas por las autoridades. Por ahora, la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias y posibles motivaciones detrás del ataque, cuya hipótesis preliminar incluye el funcionamiento del negocio como punto de venta de droga, indicaron medios guatemaltecos.
Las SSD suben de precio: la IA está detrás del aumento
Si has intentado comprar un componente para tu computadora en las últimas semanas, habrás notado que algo extraño está pasando en los carritos de compra. Los SSD se están encareciendo. Esa pieza silenciosa y veloz que hace que tu Windows arranque en segundos y tus juegos carguen velozmente ha entrado en una montaña rusa de precios que, lamentablemente, apunta hacia arriba.
A principios de 2026, nos encontramos en una situación donde las unidades NVMe M.2 y hasta los discos externos están siguiendo el mismo camino amargo que ya recorrieron las tarjetas gráficas (GPU) y la memoria RAM. Pero, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Y qué puedes hacer tú, como usuario que solo quiere que su laptop no vaya a paso de tortuga, para no salir perjudicado?
¿Por qué nos importa tanto el SSD? Son el corazón de tu PC
Antes de entrar en el tema de los precios, recordemos por qué estamos dispuestos a pelear por uno. Un SSD (Unidad de Estado Sólido, en español) es el almacenamiento principal y el alma de la velocidad de tu equipo. Alberga su sistema operativo (como Windows), sus aplicaciones y sus archivos, y es desde donde se cargan los juegos y programas. Como los SSD no tienen partes móviles, pueden leer y escribir datos mucho más rápido que un disco duro (HDD) tradicional. A diferencia de los viejos discos duros (HDD) que tenían piezas giratorias, el SSD es pura electrónica y esto se traduce en un manejo súper confortable y satisfactorio de tu computadora.
Ya sea que lo uses como unidad de arranque, como unidad de juegos o como disco externo para tus copias de seguridad, el SSD es hoy un artículo de primera necesidad tecnológica.
¿Por qué están subiendo los precios?
La razón de esta crisis tiene un nombre que escuchas en todas partes: Inteligencia Artificial (IA).
Los SSD se construyen principalmente con dos ingredientes: Memoria Flash NAND (donde se guardan tus archivos) y Caché DRAM (el «cerebro» rápido que gestiona los datos en las unidades de gama alta). Aquí está el problema: esos mismos componentes son exactamente lo que necesitan los servidores gigantes que entrenan a las nuevas IA y los centros de datos que sostienen la nube.
Aunque suene rudo, la IA está acaparando la producción. Empresas tecnológicas masivas están comprando NAND y DRAM en cantidades que nunca habíamos visto. Los fabricantes de estos chips (como SK Hynix o Micron) prefieren venderle a estas grandes empresas que, a diferencia de los consumidores, pueden firmar contratos a largo plazo y pagar lo que sea necesario. El resultado es sencillo y cruel: hay menos chips para los consumidores comunes. De hecho, el precio de las obleas de silicio necesarias para fabricar NAND ha subido un impresionante 246% desde principios de 2025.
Hay otro factor se suma a esta tormenta perfecta: los fabricantes de SSD están reduciendo la producción de discos de consumo. Como en sus mismas instalaciones productivas manufacturan SSD para juegos también producen SSD empresariales de alto margen para servidores. Cuando las empresas de IA están dispuestas a pagar más, los fabricantes priorizan naturalmente los SSD para empresas y centros de datos, y los Productos NAND de alta capacidad y gama alta.
Y esto interesa mucho a los gamers: este movimiento de piezas en el tablero deja menos chips disponibles para discos de consumo. Esto afectará a las mejoras de almacenamiento de consolas. Los discos expansivos de PS5 y Xbox usan la misma NAND y mandos que los SSD de PC, por lo que sus precios tienden a subir junto con el resto del mercado. Los SSD «para gaming» o para casa han pasado al final de la fila de prioridades. La menor oferta, sumada a la constante demanda de los consumidores, implica precios más altos.
Comprar sin entrar en pánico
La mayoría de las previsiones del sector prevén que los precios del almacenamiento se mantendrán elevados hasta finales de 2026 y posiblemente hasta 2027. Esto no significa que los precios vayan a subir cada semana, pero sí significa que es muy poco probable que las grandes ofertas de 2024 y principios de 2025 vuelvan pronto.
¿Bajarán los precios de las unidades SSD este año? Es poco probable que haya grandes caídas en 2026. Las ventas pueden parecer pequeñas, pero las previsiones del sector sugieren que la escasez de NAND podría prolongarse hasta 2027, lo que mantiene los precios generales elevados.
«Si sabes que necesitas más almacenamiento pronto, esperar es arriesgado. Los precios pueden fluctuar, pero la tendencia general es al alza. Comprar en una oferta decente ahora suele ser mejor que esperar descuentos clásicos que quizá no vuelvan. Así que si sabes que necesitas más almacenamiento para juegos, trabajo o una nueva PC, esperar rara vez ayuda en este tipo de ciclo de suministro. Es posible que veas pequeños descuentos ocasionalmente, pero el precio base ya ha subido», dijo el gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer, Nigel Pallete.
Otra opción a considerar es evitar por completo el mercado de SSD caseros. Al comprar un sistema completo, el coste del SSD se incluye en el precio total, lo que puede amortiguar el impacto de estos cambios. Si ya estás considerando una nueva laptop o desktop, es recomendable al menos mirar las opciones disponibles con almacenamiento NVMe rápido incluido.
A veces, comprar un PC premontado evitaría subidas de precio del SSD. Los sistemas preconstruidos agrupan el SSD en el precio total del sistema, lo que puede reducir el impacto del aumento del precio de los discos independientes. Por eso puede ser útil revisar los sistemas actuales en la tienda si ya estás planeando una PC nueva.