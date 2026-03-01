Así cayó pandillero dedicado al tráfico de drogas

Como parte de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), esta madrugada se realizó un operativo que permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.

En esos lugares se realizaron 24 allanamientos en donde fue posible capturar a los miembros de la red.

Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.

El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo sus familiares quienes también han sido detenidos.

Otros de los detenidos fueron identificados como Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, alias pelón; Christian Enrique Mirón Noyola, alias, tatuado; William Alexander Rivera Huezo, Pamela Sarai Acevedo Guevara, José Ezequiel Sosa Rodríguez Julio Enrique Morales Quintanilla, Gloria América Gil, Maykol Francisco Pichinte Alvarado, Orlando Francisco Díaz, Bryan Moisés Pérez Valladares, Bryan David Sánchez Molina, Josué Edenilson Bonilla Rivas, Miguel Ángel González, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina y Brenda Guadalupe Leones Navarrete.

A los imputados se les procesará por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

Como resultado de los registros, se han decomisado 19 porciones de cocaína y crack listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información que robustecerá la investigación y más de $3,000 en efectivo.

