Nacionales
Un muerto y tres lesionados tras fuerte accidente en La Paz
Este sábado, un accidente de tránsito que ocurrió en Olocuilta, La Paz Oeste, dejó un saldo de una persona fallecida y tres personas lesionadas.
El accidente se produjo sobre el km 31 de la autopista Comalapa, en Olocuilta, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El percance fue provocado por un motociclista que perdió el control tras explotar una de sus llantas, lo cual ocasionó que colisionara contra un vehículo. Posteriormente, otro motociclista chocó contra el mismo vehículo, el cual huyó del lugar, según detalla la investigación preliminar de la PNC.
Los agentes policiales restringieron el paso vehicular por el momento y realizaron la inspección correspondiente para deducir responsabilidades.
Nacionales
FGR desarticula estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas
Como parte de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), esta madrugada se realizó un operativo que permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.
En esos lugares se realizaron 24 allanamientos en donde fue posible capturar a los miembros de la red.
Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo sus familiares quienes también han sido detenidos.
Otros de los detenidos fueron identificados como Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, alias pelón; Christian Enrique Mirón Noyola, alias, tatuado; William Alexander Rivera Huezo, Pamela Sarai Acevedo Guevara, José Ezequiel Sosa Rodríguez Julio Enrique Morales Quintanilla, Gloria América Gil, Maykol Francisco Pichinte Alvarado, Orlando Francisco Díaz, Bryan Moisés Pérez Valladares, Bryan David Sánchez Molina, Josué Edenilson Bonilla Rivas, Miguel Ángel González, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina y Brenda Guadalupe Leones Navarrete.
A los imputados se les procesará por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Como resultado de los registros, se han decomisado 19 porciones de cocaína y crack listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información que robustecerá la investigación y más de $3,000 en efectivo.
Nacionales
Sujeto amenaza a jovencito con un corvo en San Salvador
Un momento de tensión se vivió sobre la 49 Avenida, en San Salvador, cuando un hombre amenazó a un joven con un corvo, obligándolo a descender de un taxi.
Según información preliminar, el joven se encontraba a bordo del vehículo cuando el sujeto se acercó portando el arma blanca y lo intimidó hasta hacerlo bajar.
Las autoridades se encuentran investigando el hecho para determinar las circunstancias y dar con el responsable del incidente.
Nacionales
Joven de 25 años muere en trágico accidente sobre el bulevar del Ejército
Un hombre perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado tras un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar del Ejército, frente a Coplasa, en el municipio de Soyapango.
De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta en la que se conducían ambas personas fue impactada por un vehículo en la referida arteria, lo que provocó que los ocupantes salieran expulsados y sufrieran lesiones de gravedad.
La víctima mortal fue identificada como Melvin Arévalo, de 25 años de edad, quien, al momento de ser atendido por socorristas, ya no presentaba signos vitales. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro asistencial con heridas de consideración.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance para determinar responsabilidades.