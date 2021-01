Multimillonario compra todos los boletos de un avión para evitar contagiarse de coronavirus

Pese a que una de las grandes advertencias a nivel internacional para evitar que el coronavirus siga propagándose es el de quedarnos en casa, hay muchos que se han saltado dicha recomendación y deciden continuar con sus planes, como por ejemplo el de viajar.

Expertos en salud han señalado que los aviones pueden llegar a ser grandes focos de contagio. Para evitar esta situación, un empresario multimillonario de Indonesia llamado Richard Muljadi decidió no correr riesgos durante un vuelo que realizó de Yakarta a Bali comprando todos los boletos del avión para así viajar solo.

Fue a través de sus historias de Instagram en donde el empresario compartió historias en las que se mostró a bordo del vuelo totalmente y aseguró que tanto él como su esposa están ‘totalmente paranoicos por la situación actual del COVID-19”.

“Tenía que asegurarme de que nadie mas estuviera en ese vuelo. No volaremos a menos que seamos solo nosotros”, agregó.

El acto realizado por Muljadi ha sido duramente criticado en las redes; sin embargo, el empresario salió a defenderse argumentando que dicha acción le costó mucho menos que lo que hubiera tenido que pagar por rentar un avión privado.

Además, la aerolínea en la que supuestamente realizó el viaje ha dicho que todo se trató de un montaje y que en realidad, el hombre no compró todos los boletos del avión, aunque no hay evidencia de que esto no ocurrió.