Muere un bombero al volcar un camión contra incendios en Castilla y León
Un bombero falleció tras volcar un camión contra incendios en Castilla y León, elevando a cuatro el número de víctimas de la ola de incendios forestales que afecta a España desde hace más de una semana, informó este lunes el Gobierno regional.
El Ejecutivo castellanoleonés señaló en su cuenta de la red social X que lamenta «el fallecimiento de un integrante del Operativo» en el vuelco de un vehículo autobomba en la provincia de León, en el noroeste del país.
El accidente ocurrió cuando el convoy, del que formaba parte el vehículo, se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal con fuerte pendiente. Según el Gobierno, «por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo».
Además del bombero fallecido en el accidente, otros dos bomberos voluntarios murieron combatiendo las llamas en Castilla y León, y previamente había perdido la vida un trabajador rumano de una hípica en el norte de Madrid mientras intentaba proteger a los caballos del fuego.
La ola de incendios ha devastado más de 70.000 hectáreas en los últimos días, y desde el inicio del año se han quemado más de 157.000 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
Las autoridades continúan trabajando para controlar los incendios y mitigar los daños, mientras la situación forestal sigue siendo crítica en varias regiones del país.
China registra crecimiento en transporte ferroviario de mercancías en los primeros siete meses del año
Entre enero y julio, China transportó más de 2.330 millones de toneladas de carga a través de su sistema ferroviario, lo que representa un aumento interanual del 3,3 por ciento, informó este lunes el operador nacional China State Railway Group Co., Ltd.
El número promedio diario de vagones de carga utilizados alcanzó los 183.300, un 4,1 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Destaca el transporte de carbón, que superó los 1.190 millones de toneladas, mientras que los materiales minerales de construcción y los granos aumentaron un 13,6 % y un 12,7 %, respectivamente, en comparación con 2024.
El transporte internacional de carga también mostró un desempeño sólido. Se realizaron 8.526 viajes de trenes cargueros en rutas hacia Asia Central, un incremento del 23,2 % respecto al año anterior. Por su parte, el Ferrocarril China-Laos movilizó más de 3,44 millones de toneladas de carga transfronteriza, con un crecimiento interanual del 6,4 %.
Las autoridades ferroviarias atribuyen estos resultados a la operación más eficiente de la red y a la mejora en los servicios logísticos, lo que ha permitido consolidar el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional.
China State Railway Group señaló que el siguiente paso será acelerar el desarrollo de un sistema logístico ferroviario moderno, profundizar las reformas orientadas al mercado en el transporte de carga y aumentar la calidad y eficiencia de los servicios logísticos.
El crecimiento constante en el transporte ferroviario refleja la apuesta del país por fortalecer su infraestructura y su capacidad logística, asegurando el flujo de materias primas y productos hacia distintos destinos tanto dentro como fuera del país.
BOLIVIA: Simpatizantes de Evo Morales apedrean a candidato presidencial Andrónico Rodríguez
La violencia se hizo presente en las elecciones presidenciales de Bolivia que se desarrollan este domingo.
Usuarios de redes sociales captaron el instante cuando una turba apedreó al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, tras emitir su voto.
El ataque ocurrió en el centro de votación ubicado en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales, bastión del exgobernante.
Rodriguez es considerado como un traidor por alejarse de Evo Morales y lanzar su propia candidatura presidencial.
El candidato Rodríguez se disponía a dar una declaración a los medios de comunicación presentes en el centro, y en ese momento comenzaron a lanzarle piedras.
Rusia comenzará a diseñar una misión espacial y planea volver a visitar Venus antes de 2036
La misión forma parte del nuevo programa espacial nacional del país. El trabajo preliminar de diseño comenzará en enero de 2026, coincidiendo con el inicio del proyecto espacial nacional, declaró Oleg Korablev, jefe del Departamento de Física Planetaria en el Instituto de Investigación Espacial (IKI) de la Academia de Ciencias de Rusia, según la agencia de noticias TASS.
Se espera que la fase de diseño preliminar dure dos años. Los preparativos ya han comenzado en colaboración con la Asociación Lavochkin, una empresa rusa de la industria espacial, e incluyen múltiples reuniones de coordinación para agilizar el progreso, afirmó Korablev.
El científico señaló que la fecha de lanzamiento de la misión se determinará una vez finalizada la etapa de diseño. «Pero definitivamente se llevará a cabo dentro del período de planificación actual, a más tardar en 2036», afirmó.
La misión Venera-D está prevista para incluir un módulo de aterrizaje, un globo sonda y una nave espacial orbital. A principios de este año, el director científico y académico de IKI, Lev Zeleny, afirmó que el lanzamiento es improbable antes de 2034 o 2035.