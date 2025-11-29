Internacionales
Más de 70,000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás
Más de 70,000 personas murieron en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamás estallada hace más de dos años, informó el sábado el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista.
El umbral se superó en medio de un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, que ambas partes se acusan mutuamente de violar.
El ministerio detalló en un comunicado que la cifra de muertos por la guerra había aumentado a 70.100.
También indicó que desde el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, 354 palestinos murieron víctimas del fuego israelí.
Dos cuerpos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, añadió el ministerio. Uno de los cuales fue recuperado de entre los escombros.
Señaló que el aumento respecto a la cifra anterior se debió a que los datos relativos a 299 cuerpos habían sido procesados y aprobados por las autoridades.
A pesar del alto el fuego, el territorio palestino continúa sumido en una profunda crisis humanitaria.
La guerra de Gaza estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de 1,221 personas. Ese día, los milicianos islamistas secuestraron también a 251 personas y las llevaron a Gaza.
Al inicio del alto el fuego más reciente, las milicias de Gaza mantenían a 20 rehenes vivos y a 28 cuerpos de cautivos fallecidos.
Hamás liberó desde entonces a todos los supervivientes y devolvió 26 restos mortales.
A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos.
Internacionales
Un centenar de Airbus A320 fuera de servicio de forma prolongada
«Según la información más reciente que tengo, aunque Airbus podrá y deberá comunicar al respecto — parecería que hay muchos menos A320 que se verían afectados de forma duradera por el cambio del software», declaró el ministro en BFMTV.
«Se había mencionado la posibilidad de que fueran un millar pero ahora parece que solo hablamos de un centenar», añadió.
El fabricante aeronáutico europeo anunció el viernes que pidió a todos los clientes que usan este programa de control vulnerable a las radiaciones solares que «detuvieran inmediatamente los vuelos» para reemplazar o actualizar el software.
Esta intervención se consideró indispensable tras un incidente ocurrido en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el 30 de octubre entre Cancún, México, y Newark, cerca de Nueva York. El aparato tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de haber picado bruscamente hacia abajo.
Unos 6,000 aviones están afectados. Pero para la gran mayoría, la intervención pudo efectuarse ya el viernes o durante la noche del viernes al sábado.
Air France indicó el sábado que podría a lo largo del día «transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional del Caribe».
Su competidora easyJet señaló que no había cancelado ningún vuelo, ya que la intervención había concluido en todos sus A320.
El ministro francés de Economía, Roland Lescure, precisó también en BFMTV que, para «la inmensa mayoría de estos aviones», la actualización del programa «puede hacerse a distancia y es bastante rápida».
Internacionales
Jeremy Corbyn lanza su «nuevo partido socialista democrático» en Reino Unido
Jeremy Corbyn expresó su ambición de construir un «nuevo partido socialista democrático» en el Reino Unido al abrir este sábado el congreso de lanzamiento de su nueva formación, con la que quiere ocupar un espacio a la izquierda y atraer a los desencantados con el gobierno laborista.
«Nuestro movimiento es un movimiento por la justicia, la igualdad y la sostenibilidad medioambiental», lanzó el exlíder laborista y veterano de la izquierda británica ante varios miles de militantes reunidos en Liverpool, en el norte de Inglaterra.
Desde las elecciones legislativas que llevaron al poder al Labour de Keir Starmer en julio de 2024, el panorama político británico está en plena recomposición, con el auge de los liberal-demócratas (centro), los Verdes (izquierda) y la formación antiinmigración Reform UK.
Para llegar a Downing Street, Keir Starmer recentró el partido laborista, una estrategia que abre nuevas perspectivas para Jeremy Corbyn, de 76 años, marginado desde su salida del Labour en 2020.
«En este país, la gente necesita desesperadamente una verdadera alternativa al auge de la extrema derecha», dijo a AFP el diputado independiente y aliado de Corbyn, Shockat Adam, en un momento en que Reform UK, dirigido por el expromotor del Brexit Nigel Farage, encabeza los sondeos de intención de voto.
Este nuevo partido, por ahora llamado «Your Party», fue anunciado en julio por Jeremy Corbyn y otra exdiputada laborista, Zarah Sultana, de 32 años.
Pero los inicios fueron caóticos, con tensiones internas que se hicieron públicas.
El sábado, Corbyn llamó a la unidad a los 50.000 miembros de «Your Party», porque la división no servirá a los intereses de la gente que queremos representar.
Durante el fin de semana los militantes deberán elegir el nombre definitivo del partido, y decidir si colocan al frente a un líder único o a una dirección colegiada.
Jeremy Corbyn dirigió el Partido Laborista entre 2015 y 2020, y tuvo que dimitir tras la derrota histórica del Labour en las elecciones legislativas de 2019, ganadas por los conservadores de Boris Johnson.
Fue suspendido en 2020 tras ser acusado de falta de voluntad para combatir el antisemitismo dentro del partido, algo que siempre negó.
En 2024 fue reelegido como diputado independiente en su circunscripción londinense.
Internacionales
México suspende importaciones de carne de cerdo española por peste porcina africana
México anunció el viernes la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que en Cataluña se reportó un brote de peste porcina africana, informaron autoridades.
Esta enfermedad no afecta a seres humanos, pero es altamente contagiosa y mortal para los animales y de no ser controlada causaría grandes afectaciones, según expertos.
México «decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote», informó un comunicado de la secretaria de Agricultura.
Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.
Según cifras del sector, México importa la mitad de la carne de cerdo que consume y Estados Unidos es su mayor distribuidor, con 80% del mercado, seguido de Canadá con 11%.
Aunque en un volumen mucho menor, España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México, donde son muy populares los jamones curados y otras carnes frías, sobre todo con motivo de las fiestas decembrinas.