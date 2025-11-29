Internacionales -deportes
Barcelona remonta al Alavés y recupera el liderato provisional de LaLiga
El FC Barcelona venció 3-1 al Alavés en la 14ª jornada de LaLiga, en un partido que inició con desventaja tras el gol de Pablo Ibáñez en el primer minuto. Lamine Yamal empató al 8 y Dani Olmo firmó un doblete al 26 y 90+3.
Con 34 puntos, el Barcelona retomó el liderato provisional, a la espera del juego del Real Madrid, segundo con 32 unidades, que visitará el domingo al Girona.
El encuentro se disputó en el Camp Nou, que continúa en obras y actualmente puede recibir a poco más de 45,000 espectadores. Raphinha, quien regresó recientemente de lesión, asistió los goles de Yamal y Olmo.
En el segundo tiempo, el Alavés generó ocasiones y Lucas Boyé estuvo cerca del empate al 76, pero Pau Cubarsí evitó el gol. En el tiempo añadido, Olmo sentenció el marcador. La afición también celebró la reaparición de Pedri tras una lesión muscular.
En otro partido, el Mallorca empató 2-2 ante Osasuna, pese a haber tomado una ventaja de dos goles con un doblete de Vedat Muriqi. Enzo Boyomo igualó para Osasuna al 90+2.
El Barcelona podría ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid si doblega al Alavés
Este spabado podría haber un cambio de líder en LaLiga si el Barcelona logra doblegar al Alavés en el Spotify.
Tras una humillante derrota en Champions, los de Hansi Flick no piensan en otra cosa que no sea la victoria y, si es por goleada, mejor.
Como motivación extra, los barcelonistas tienen en sus manos el poder de ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid, al menos de manera momentánea, pues los de Alonso tendrán un partido menos.
Asimismo, la mejor noticia para los azulgranas es que Pedri volverá a estar disponible y se espera que dispute algunos minutos para ir tomando nuevamente el ritmo.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador).
El dramático relato del capitán de Chapecoense a nueve años de la tragedia
A nueve años de la tragedia aérea de Chapecoense, el testimonio de Alan Ruschel vuelve a impactar y revivir el momento en que el piloto anunció el aterrizaje sin que el avión descendiera, episodio central de un accidente que marcó para siempre al fútbol sudamericano.
El actual capitán de Juventude, sobreviviente de la tragedia, recordó que el vuelo hacia Medellín «debía convertirse en una celebración para Chapecoense» por la final de la Copa Sudamericana.
El brasileño relató que «el piloto avisó que el descenso estaba por iniciarse», aunque el avión repitió maniobras sin éxito hasta que las luces se apagaron, el silencio ocupó la cabina y la turbidez previa al impacto dejó en él un último registro antes de perder el conocimiento.
También explicó que «el aparato no había generado sospechas previas», más allá de detalles administrativos de contratación habituales para un club sin experiencia en competencias internacionales.
Chapecoense perdió la categoría a tres años de la tragedia que conmovió al mundo
La elección de un asiento distinta favoreció su supervivencia, ya que Ruschel cambió de lugar tras el pedido de un compañero y permaneció allí hasta el accidente. No retuvo el rescate, aunque los profesionales que lo asistieron le informaron que entregó sus documentos y pidió contactar a su padre en medio del shock.
Ruschel sufrió lesiones graves en la columna que pusieron en duda su capacidad de volver a caminar, aunque reaccionó de inmediato a los primeros exámenes y recuperó movilidad en pocos días.
El defensor reconoció que «desconocía la magnitud de la tragedia al despertar en el hospital» y que «recién con la intervención psicológica asimiló la pérdida de sus compañeros».
También admitió que la secuencia de casualidades que lo dejó fuera de la semifinal ante San Lorenzo por un problema con su pasaporte terminó acercándolo a la butaca que ocupó durante el vuelo final.
La rehabilitación avanzó por etapas y culminó con su regreso a la competencia, incluido un amistoso ante Barcelona que lo conectó con la elite europea. Más tarde enfrentó tensiones internas en Chapecoense por declaraciones dirigenciales que lo empujaron a buscar nuevos rumbos.
Con el tiempo recuperó protagonismo, sumó títulos y regresó a un nivel alto que, según él, no recibe el reconocimiento proporcional a la superación alcanzada. Hoy proyecta cerrar su carrera en Juventude, club que definió como su lugar de origen y pertenencia.
Joan Laporta “El Madrid tiene barcelonitis” en respuesta a Florentino Pérez
Joan Laporta no se quedó callado y este viernes brindó declaraciones fuertes en contra del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Desde Andorra, el presidente azulgrana respondió a las declaraciones del presidente del Madrid en la asamblea de socios ordinaria del fin de semana pasado: “Creo que están fuera de juego; denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del Caso Negreira, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros; han favorecido toda la vida al Madrid”, arremetió Laporta.
“Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que, para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y, en el otro, Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido. Ahora el Barça estaría liderando la Liga”, contestó Laporta.
Además, añadió: “Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça; no les gustó que el Barça fuera la referencia mundial del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador”.