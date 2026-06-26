Más de 50,000 desaparecidos tras terremotos en Venezuela, afirma la ONU

Un bebé de 18 meses falleció luego de ser encontrado dentro de un automóvil en el estacionamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, en medio de la ola de calor que afecta al país, informó este viernes el centro hospitalario.

Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes, poco antes de las 14:00 horas (12:00 GMT), sobre la presencia del menor en el vehículo. El niño fue trasladado a la unidad de urgencias pediátricas del hospital La Timone con pronóstico reservado.

El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya Facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó en un comunicado enviado a AFP el fallecimiento del menor, una información que había sido adelantada por el medio BFMTV. De acuerdo con el diario La Provence, el bebé murió el miércoles.

Según varias fuentes, uno de los progenitores habría olvidado al niño dentro del vehículo. Esa persona trabajaría diariamente en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del menor.

La ola de calor que afecta a Francia y a gran parte de Europa desde hace casi una semana ha provocado múltiples tragedias. Hasta el momento, se reportan 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas en situación de calle.

En Marsella, las temperaturas rondaban los 30 grados Celsius el martes, cuando el bebé fue encontrado dentro del automóvil.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del vehículo de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Asimismo, el miércoles otro menor, de 3 años, falleció dentro de un automóvil familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.

Este viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, afirmó que espera nuevas muertes relacionadas con este episodio de ola de calor, debido a su intensidad y duración excepcionales, aunque por el momento no ha proporcionado una cifra de fallecidos asociada a este fenómeno.

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