Internacionales
Fallecimientos por ébola en RDC superan los 300 y endurecen medidas de control
El número de fallecidos por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó las 300 personas, mientras el país endurece las medidas de control para contener la propagación de la enfermedad, según la información más reciente divulgada por el Gobierno.
El Ministerio de Comunicaciones y Medios informó que se han confirmado 1,155 casos de ébola, incluidos 304 fallecimientos. Además, 138 pacientes se han recuperado y otros 326 permanecen aislados o hospitalizados.
Entre los casos confirmados figura un médico francés que participó en las labores de respuesta en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote. El ministerio informó, a través de un mensaje publicado en X, que las autoridades sanitarias de ambos países mantienen un seguimiento cercano de la situación.
Como parte de las medidas para frenar la propagación del virus, la República Democrática del Congo implementó reglas de viaje más estrictas para las personas que regresan de las zonas afectadas por el ébola.
De acuerdo con un decreto firmado el miércoles por el ministro de Salud, Roger Kamba, los trabajadores sanitarios, personal de laboratorio y equipos de respuesta que regresen de las áreas afectadas deberán cumplir un monitoreo sanitario activo durante 21 días. Durante ese período tendrán prohibido realizar viajes nacionales e internacionales.
Asimismo, todas las personas que hayan permanecido en una provincia afectada por el brote solo podrán viajar al extranjero después de permanecer 21 días fuera de la zona afectada. Además, los pasajeros internacionales deberán completar un formulario de declaración de salud emitido por las autoridades sanitarias fronterizas, mientras que las aerolíneas serán responsables de verificar el cumplimiento de este requisito.
El brote, declarado a mediados de mayo, es causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.
Internacionales
Más de 50,000 desaparecidos tras terremotos en Venezuela, afirma la ONU
Más de 50,000 personas permanecen desaparecidas tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, informó a la AFP el jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, quien advirtió que el número de fallecidos «aumentará considerablemente».
«Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50,000 personas desaparecidas y más de 500 han fallecido; por lo tanto, rebuscar entre los escombros es una tarea colosal», declaró Fletcher en una entrevista concedida a la AFP en Ginebra.
El funcionario, quien también se desempeña como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, explicó que las labores de rescate enfrentan dificultades adicionales debido a la amenaza de réplicas.
«También existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble», afirmó.
El último balance difundido por las autoridades venezolanas reporta al menos 589 personas fallecidas. Sin embargo, los daños observados por periodistas de la AFP en las zonas afectadas hacen prever que el número de víctimas mortales podría ser mayor.
Fletcher reiteró que unas 50,000 personas continúan desaparecidas y señaló que el principal objetivo de los equipos de emergencia es localizar al mayor número posible de sobrevivientes.
«Nuestra misión es encontrar al mayor número posible de ellas y mantener el número de fallecidos lo más bajo posible, pero es evidente que la cifra aumentará considerablemente», reconoció.
La ONU anunció este viernes el despliegue de equipos de rescate procedentes de al menos 17 países para reforzar la búsqueda de sobrevivientes.
Actualmente, la operación cuenta con 35 equipos desplegados sobre el terreno, integrados por más de 1,600 rescatistas urbanos calificados y más de 100 perros de rescate.
Además, Fletcher informó que también se utilizan drones para acceder a edificios inaccesibles y localizar sobrevivientes, como parte de una operación de rescate a gran escala.
Como referencia, terremotos de magnitud similar dejaron más de 200,000 muertos en Haití en enero de 2010, 73,000 en Cachemira en octubre de 2005 y cerca de 53,500 en la frontera entre Turquía y Siria en febrero de 2023.
Internacionales
Bebé muere tras ser olvidado en un auto durante intensa ola de calor en Francia
Un bebé de 18 meses falleció luego de ser encontrado dentro de un automóvil en el estacionamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, en medio de la ola de calor que afecta al país, informó este viernes el centro hospitalario.
Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes, poco antes de las 14:00 horas (12:00 GMT), sobre la presencia del menor en el vehículo. El niño fue trasladado a la unidad de urgencias pediátricas del hospital La Timone con pronóstico reservado.
El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya Facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó en un comunicado enviado a AFP el fallecimiento del menor, una información que había sido adelantada por el medio BFMTV. De acuerdo con el diario La Provence, el bebé murió el miércoles.
Según varias fuentes, uno de los progenitores habría olvidado al niño dentro del vehículo. Esa persona trabajaría diariamente en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del menor.
La ola de calor que afecta a Francia y a gran parte de Europa desde hace casi una semana ha provocado múltiples tragedias. Hasta el momento, se reportan 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas en situación de calle.
En Marsella, las temperaturas rondaban los 30 grados Celsius el martes, cuando el bebé fue encontrado dentro del automóvil.
El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del vehículo de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Asimismo, el miércoles otro menor, de 3 años, falleció dentro de un automóvil familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.
Este viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, afirmó que espera nuevas muertes relacionadas con este episodio de ola de calor, debido a su intensidad y duración excepcionales, aunque por el momento no ha proporcionado una cifra de fallecidos asociada a este fenómeno.
Internacionales
El Mundial guarda un minuto de silencio por las víctimas de los sismos en Venezuela
Los partidos del Mundial de fútbol disputados este viernes comenzaron con minutos de silencio en memoria de las víctimas de los mortíferos sismos registrados esta semana en Venezuela.
El homenaje se realizó antes de los encuentros entre Francia y Noruega, así como Senegal e Irak, los primeros de una jornada que contempla seis partidos en el torneo. El motivo del minuto de silencio fue anunciado por la megafonía de los estadios de Foxborough, cerca de Boston, y de Toronto, respectivamente.
Inicialmente, el cuerpo técnico de la selección de Francia indicó que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre del seleccionador Didier Deschamps. Sin embargo, minutos después corrigió esa información.
De acuerdo con el balance provisional, el número de víctimas mortales por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela se elevó este viernes a 920 fallecidos confirmados.
🇻🇪⚽️🏆 Antes de los partidos entre Noruega y Francia, y Senegal e Irak, del Mundial 2026, jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela. pic.twitter.com/LyE6tXsj0w
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026