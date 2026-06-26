Internacionales
Bebé muere tras ser olvidado en un auto durante intensa ola de calor en Francia
Un bebé de 18 meses falleció luego de ser encontrado dentro de un automóvil en el estacionamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, en medio de la ola de calor que afecta al país, informó este viernes el centro hospitalario.
Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes, poco antes de las 14:00 horas (12:00 GMT), sobre la presencia del menor en el vehículo. El niño fue trasladado a la unidad de urgencias pediátricas del hospital La Timone con pronóstico reservado.
El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya Facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó en un comunicado enviado a AFP el fallecimiento del menor, una información que había sido adelantada por el medio BFMTV. De acuerdo con el diario La Provence, el bebé murió el miércoles.
Según varias fuentes, uno de los progenitores habría olvidado al niño dentro del vehículo. Esa persona trabajaría diariamente en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del menor.
La ola de calor que afecta a Francia y a gran parte de Europa desde hace casi una semana ha provocado múltiples tragedias. Hasta el momento, se reportan 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas en situación de calle.
En Marsella, las temperaturas rondaban los 30 grados Celsius el martes, cuando el bebé fue encontrado dentro del automóvil.
El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del vehículo de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Asimismo, el miércoles otro menor, de 3 años, falleció dentro de un automóvil familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.
Este viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, afirmó que espera nuevas muertes relacionadas con este episodio de ola de calor, debido a su intensidad y duración excepcionales, aunque por el momento no ha proporcionado una cifra de fallecidos asociada a este fenómeno.
Internacionales
Más de 50,000 desaparecidos tras terremotos en Venezuela, afirma la ONU
Más de 50,000 personas permanecen desaparecidas tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, informó a la AFP el jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, quien advirtió que el número de fallecidos «aumentará considerablemente».
«Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50,000 personas desaparecidas y más de 500 han fallecido; por lo tanto, rebuscar entre los escombros es una tarea colosal», declaró Fletcher en una entrevista concedida a la AFP en Ginebra.
El funcionario, quien también se desempeña como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, explicó que las labores de rescate enfrentan dificultades adicionales debido a la amenaza de réplicas.
«También existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble», afirmó.
El último balance difundido por las autoridades venezolanas reporta al menos 589 personas fallecidas. Sin embargo, los daños observados por periodistas de la AFP en las zonas afectadas hacen prever que el número de víctimas mortales podría ser mayor.
Fletcher reiteró que unas 50,000 personas continúan desaparecidas y señaló que el principal objetivo de los equipos de emergencia es localizar al mayor número posible de sobrevivientes.
«Nuestra misión es encontrar al mayor número posible de ellas y mantener el número de fallecidos lo más bajo posible, pero es evidente que la cifra aumentará considerablemente», reconoció.
La ONU anunció este viernes el despliegue de equipos de rescate procedentes de al menos 17 países para reforzar la búsqueda de sobrevivientes.
Actualmente, la operación cuenta con 35 equipos desplegados sobre el terreno, integrados por más de 1,600 rescatistas urbanos calificados y más de 100 perros de rescate.
Además, Fletcher informó que también se utilizan drones para acceder a edificios inaccesibles y localizar sobrevivientes, como parte de una operación de rescate a gran escala.
Como referencia, terremotos de magnitud similar dejaron más de 200,000 muertos en Haití en enero de 2010, 73,000 en Cachemira en octubre de 2005 y cerca de 53,500 en la frontera entre Turquía y Siria en febrero de 2023.
Internacionales
El Mundial guarda un minuto de silencio por las víctimas de los sismos en Venezuela
Los partidos del Mundial de fútbol disputados este viernes comenzaron con minutos de silencio en memoria de las víctimas de los mortíferos sismos registrados esta semana en Venezuela.
El homenaje se realizó antes de los encuentros entre Francia y Noruega, así como Senegal e Irak, los primeros de una jornada que contempla seis partidos en el torneo. El motivo del minuto de silencio fue anunciado por la megafonía de los estadios de Foxborough, cerca de Boston, y de Toronto, respectivamente.
Inicialmente, el cuerpo técnico de la selección de Francia indicó que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre del seleccionador Didier Deschamps. Sin embargo, minutos después corrigió esa información.
De acuerdo con el balance provisional, el número de víctimas mortales por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela se elevó este viernes a 920 fallecidos confirmados.
🇻🇪⚽️🏆 Antes de los partidos entre Noruega y Francia, y Senegal e Irak, del Mundial 2026, jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela. pic.twitter.com/LyE6tXsj0w
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026
Internacionales
Futbolista de la liga francesa fallece ahogado en un río donde está prohibido nadar
Un futbolista francés de 21 años fue declarado con muerte cerebral luego de un trágico accidente por ahogamiento ocurrido en el río Ródano, cerca de la ciudad de Lyon, en el este de Francia.
El jugador, identificado como Kenzo Kies, fue trasladado de emergencia a un hospital el lunes por la tarde tras ser rescatado del agua durante un operativo de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.
De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., cuando varias personas fueron arrastradas por una fuerte corriente en la zona de las cascadas de Feyssine. En total, cuatro personas resultaron afectadas por el peligroso flujo de agua.
Los servicios de rescate informaron que dos de los involucrados lograron salir por sus propios medios y no requirieron atención médica. Una tercera persona fue rescatada y reanimada en el lugar antes de ser trasladada en condición estable a un hospital cercano.
Kenzo Kies permaneció desaparecido durante varios minutos hasta que buzos especializados lograron localizarlo en el agua. Tras los intentos de reanimación, los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral.
Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, ocurrido en medio de una intensa ola de calor que afecta gran parte de Europa.
El joven futbolista inició su carrera en las categorías inferiores del Olympique de Lyon en 2010, donde permaneció durante ocho años. Posteriormente pasó a las divisiones juveniles del AS Saint-Étienne y, más recientemente, integraba el equipo de reserva del En Avant Guingamp, de la Ligue 2.