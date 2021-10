Los mejores memes de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

En los últimos días, se presentó el caso de abandono de un bebé, de apenas unos días de nacido, en el municipio de San José del Guaviare. El pequeño fue encontrado por una pareja de adultos mayores, al interior de una bolsa, junto a una carta, que al parecer habría sido escrita por su madre.

“Estaba envuelto en una cobija y cubierto con la lona. Cuando yo escuché que los llantos provenían de la bolsa llamé a mi esposo y le dije que ahí había un niño. Él me ayudó a abrirla y pues ahí lo vimos”, indicó Cecilia Rueda

En el mensaje, escrito en un pedazo de hoja de cuaderno, se podía leer lo siguiente: “Por favor perdóname por esto que hago, pero no tengo cómo tenerlo, es lo mejor para él. Yo sé que me van a juzgar, pero no saben por lo que paso, no tengo ni para vestirlo, sé que estará mejor, que Dios me perdone, conmigo él solo sufrió y no es justo, por favor cuídenlo mucho ya que yo no pude”..

El bebé fue trasladado al hospital de San José del Guaviare, donde debió ser hospitalizado producto de una infección en el ombligo; sin embargo, los médicos manifestaron que su estado de salud es estable. Ante esta situación, la pareja demostró su intención de hacerse cargo del menor: “Nosotros ya estamos mayores, pero si es necesario nos gustaría hacernos cargo de esa criaturita”.

Desde entonces, las autoridades han adelantado las labores de recolección de información en la comunidad para intentar identificar a la persona que abandonó al bebé; no obstante, los vecinos no tienen conocimiento del menor en cuestión.

De acuerdo con el artículo 127 del Código Penal Colombiano, “el que abandone a un menor de doce (12) años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses”. Además, en la normativa se especifica que existen aumentos de la penas, hasta en una tercera parte, si estos hechos se cometen en un lugar despoblado o solitario.

Una de las problemáticas por las que padecen los menores de edad, además del abandono, es la violencia sexual. Y es que, a principios de septiembre, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, informó que en lo corrido del 2021 se han abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 8.438 (85%) corresponden a niñas.

En la publicación, que hizo a través de su cuenta de Twitter, llegó después de que la justicia colombiana declarase inconstitucional la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Al respecto, la funcionaria se refirió al artículo 44 de la constitución política colombiana, diciendo que, si bien desde el ICBF acatarán la determinación de la Corte Constitucional, quiere destacar la importancia de la protección de la niñez colombiana.

La decisión final tuvo una votación de 6 – 3 en contra de esta ley. Entre las deliberaciones de la Sala Plena, se indicó que la medida es populista y no ofrecía soluciones de fondo; igualmente, argumentaba que no respeta la dignidad humana, a la par que “se desconoció el principio de deliberación democrática”.

“Penas mínimas de 25 años, al ser tan largas, conllevan un proceso que viola la dignidad del ser humano al anular su autonomía como sujeto moral, además de causarle daños irreversibles en su salud física y mental”, argumentó la Corte al respecto.