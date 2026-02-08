Connect with us

Internacionales

La península ibérica recupera la calma tras el paso de la tormenta Marta

Publicado

Hace 1 hora

el

La península ibérica recuperaba el domingo la calma tras el paso de la tormenta Marta, aunque algunas provincias de España seguían en alerta naranja el domingo, con algunas precipitaciones de menor intensidad.

En España se prevén algunas «ráfagas» de viento, «lluvia» y «nieve», indicó en su último boletín la Aemet, agencia meteorológica nacional.

La situación meteorológico sería más clemente en la región meridional de Andalucía, la más afectada en los últimos días por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y la evacuación de más de 11.000 personas de su domicilio.

El sábado en la noche, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez lamentó en X «la muerte» de un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras, fallecido en una zona nevada del centro del país, según dijo la Protección civil en un comunicado.

En el vecino Portugal, «la noche estuvo muy tranquila. No hay nada significativo para señalar», indicó a la AFP un portavoz de la protección civil, que registró la caída de unos 20 árboles y 10 inundaciones.

El tráfico ferroviario sigue perturbado, con el cierre de varias líneas en el norte y el centro del país, y decenas de miles de hogares siguen privados de electricidad.

Los portugueses participan este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial.

La península ibérica es de las más afectadas por el cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más largas y episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes e intensos.

La Aemet en España registró siete tormentas de magnitud desde el inicio del año, un récord desde el inicio de los recuentos de este tipo en 2018.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Internacionales

Milei asistirá en Washington a reunión de la Junta de Paz de Trump

Publicado

Hace 21 minutos

el

8 febrero, 2026

Por

El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la «Junta de Paz» que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Milei «ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington», dijo el ministro coordinador.

La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.

Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.

Debido a esta convocatoria «y en virtud de la cercanía de fechas», Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.

En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «El presidente hará su intervención de manera virtual», señaló Adorni.

Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.

El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.

Continuar Leyendo

Internacionales

Portugal elige presidente con un moderado como favorito frente a la extrema derecha

Publicado

Hace 39 minutos

el

8 febrero, 2026

Por

António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país.

Desde la victoria de Seguro en la primera vuelta, la campaña se ha visto totalmente trastocada por las duras tormentas que han azotado Portugal estas dos últimas semanas, que obligaron a al menos 14 circunscripciones de las más afectadas a aplazar la votación una semana.

«Creo que han tomado la decisión correcta al optar por mantener las elecciones», dijo a la AFP Celeste Caldeira, una profesora jubilada de 87 años.

Contra la opinión de Ventura, que prefería un aplazamiento a nivel nacional no contemplado por la ley, la decisiva elección que convoca a 11 millones de portugueses en el país y en el extranjero, se celebra este domingo y los resultados se anunciarán por la noche con proyecciones a boca de urna a las 20H000 locales y GMT.

«Estoy seguro de que se hará todo lo necesario para garantizar la seguridad y la normalidad del acto electoral», declaró el sábado el primer ministro Luis Montenegro.

Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas.

Seguro, un político experimentado de 63 años que sin embargo ha pasado la última década apartado de la vida pública, contaba con un 67% de las intenciones de voto, según una última encuesta publicada el miércoles.

Ventura, un diputado de 43 años, podría obtener así el 33% de los votos, según la misma encuesta.

– La abstención como «gran rival» –

Mientras esta victoria anunciada le hacía temer una desmovilización del electorado para esta segunda vuelta, las inclemencias del clima de los últimos días han llevado al candidato socialista a señalar la abstención como su «gran rival».

«Hago un llamamiento a los portugueses para que acudan a votar. Aprovechen esta ventana de buen tiempo», dijo Seguro tras votar en una escuela de Caldas da Rainha, la ciudad donde reside, a unos cien kilómetros al norte de Lisboa.

El presidente del partido antisistema Chega («Basta» en portugués), que promete una «ruptura» con las formaciones que dirigen Portugal desde hace 50 años, se quejó de haber tenido que hacer campaña con un escenario de «todos contra uno», lo que hizo su elección «mucho más difícil».

Seguro ganó la primera vuelta hace tres semanas, con el 31,1% de los votos, y desde entonces ha sumado el apoyo de numerosas personalidades políticas procedentes de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, aunque no el del primer ministro Luis Montenegro.

 

Continuar Leyendo

Internacionales

La NASA confirma primer vuelo a la EEI tras evacuación médica

Publicado

Hace 19 horas

el

7 febrero, 2026

Por

Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.

La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).

La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.

A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».

«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.

La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.

La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído