La península ibérica recupera la calma tras el paso de la tormenta Marta
La península ibérica recuperaba el domingo la calma tras el paso de la tormenta Marta, aunque algunas provincias de España seguían en alerta naranja el domingo, con algunas precipitaciones de menor intensidad.
En España se prevén algunas «ráfagas» de viento, «lluvia» y «nieve», indicó en su último boletín la Aemet, agencia meteorológica nacional.
La situación meteorológico sería más clemente en la región meridional de Andalucía, la más afectada en los últimos días por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y la evacuación de más de 11.000 personas de su domicilio.
El sábado en la noche, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez lamentó en X «la muerte» de un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras, fallecido en una zona nevada del centro del país, según dijo la Protección civil en un comunicado.
En el vecino Portugal, «la noche estuvo muy tranquila. No hay nada significativo para señalar», indicó a la AFP un portavoz de la protección civil, que registró la caída de unos 20 árboles y 10 inundaciones.
El tráfico ferroviario sigue perturbado, con el cierre de varias líneas en el norte y el centro del país, y decenas de miles de hogares siguen privados de electricidad.
Los portugueses participan este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial.
La península ibérica es de las más afectadas por el cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más largas y episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes e intensos.
La Aemet en España registró siete tormentas de magnitud desde el inicio del año, un récord desde el inicio de los recuentos de este tipo en 2018.
Milei asistirá en Washington a reunión de la Junta de Paz de Trump
El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la «Junta de Paz» que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Milei «ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington», dijo el ministro coordinador.
La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.
Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.
Debido a esta convocatoria «y en virtud de la cercanía de fechas», Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.
En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «El presidente hará su intervención de manera virtual», señaló Adorni.
Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.
El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.
Portugal elige presidente con un moderado como favorito frente a la extrema derecha
António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país.
La NASA confirma primer vuelo a la EEI tras evacuación médica
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.