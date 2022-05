Joven de 15 años fue vendida para sexo; fue al baño y desapareció durante partido

Un adolescente trastornado de Utah supuestamente apuñaló a una chica que acababa de conocer en Tinder antes de atacar a una anciana al azar el jueves, informaron las autoridades.

Kane Thomas Fairbank, de 18 años, supuestamente atacó a la niña, también de 18, después de atraerla al Parque Mueller en las afueras de la ciudad de Bountiful. Los dos se habían conocido en la aplicación de citas solo unos días antes, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Davis.

Police are asking residents and businesses in Bountiful to check their cameras for any more footage of this man, 18-year-old Kane Thomas Fairbank, who was arrested for allegedly trying to kill two women by stabbing them with a knife. https://t.co/VXV60WuuGS pic.twitter.com/h9IB06q8jr