Familiares de mineros atrapados en Coahuila denuncian amenazas

Esta mañana de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó la designación de Eduardo Villegas, filósofo de profesión y antiguo colaborador del mandatario, como nuevo embajador en Rusia, y reafirmó su postura de neutralidad ante el conflicto en Ucrania.

«La verdad, no queremos nosotros tomar partido, porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra; y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud. Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz», declaró el jefe de Estado y según publicó Sputnik.

López Obrador subrayó: «no queremos que haya guerra, que la gente sufra, que pierda la vida, que haya desplazados».

De igual forma, el mandatario mexicano indicó que lo más grave del conflicto es la pérdida de vidas humanas, pero «también esta guerra precipitó la crisis económica mundial, produjo inflación en todo el mundo, hay problemas de abasto, de gas, de energía, de petróleo, entonces es importante que se logre un acuerdo».

México ha sostenido su postura de neutralidad desde el 24 de febrero ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, cuando condenó la operación militar especial en Ucrania, pero al mismo tiempo rechaza las sanciones impuestas a Rusia.