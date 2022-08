Joven recibió más de 15 puñaladas y sobrevivió al brutal ataque en El Bronx

Un joven de 26 años recibió más de 15 puñaladas al ser atacado de repente por dos hombres de madrugada en una calle de El Bronx (NYC).

Dos atacantes se acercaron a la víctima la madrugada del lunes y lo apuñalaron más de 15 veces. Milagrosamente sobrevivió, pero quedó gravemente herido, dijo la policía de Nueva York.

El joven estaba en East Kingsbridge Road cerca de Creston Avenue alrededor de las 4:30 a.m. del lunes cuando los atacantes se acercaron y, sin provocación, lo apuñalaron repetidamente en el pecho y la espalda, dijeron las autoridades.

Luego ambos atacantes huyeron del lugar a pie. La víctima fue hospitalizada en estado crítico, acotó Pix11.

La policía divulgó imágenes de los sospechosos atacantes, pidiendo ayuda para identificarlos. Se cree que ambos hombres tienen poco más de 30 años, son de constitución mediana y miden alrededor de 5 pies 8/9 pulgadas de alto.

Este dramático ataque confirma los temores de los expertos de que Nueva York iba a vivir un auge de violencia este verano, tanto con armas de fuego como blancas.

Bronx attack leaves man with more than 15 stab wounds: NYPD https://t.co/bJm5eAYUt5