Elon Musk solo bromeaba cuando dijo en Twitter que compraría al Manchester United

Tal como muchos temían, las palabras del multimillonario magnate de la tecnología Elon Musk solo eran una ‘broma’ cuando escribió en Twitter que estaba intentando comprar al Manchester United.

“Estoy comprando el Manchester United. De nada”, publicó Musk, la tarde del martes, pero mañana del miércoles en Europa por la diferencia de horario. Sus palabras emocionaron a muchos, pero los más cautos nunca se lo tomaron tan en serio.

Fue así que un usuario le preguntó si hablaba en serio, a lo que Musk le respondió que no y que no contemple comprar ningún equipo deportivo.

“No, esta es una broma de larga duración en Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo”, escribió Musk, decepcionando así muchos que en un principio se lo tomaron en serio.

