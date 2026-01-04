Corte suprema de Venezuela ordena que vicepresidenta asuma poderes de Maduro temporalmente

Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York y deberá responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.

«La ilegalidad del ataque» estadounidense en Venezuela no debe impedir que Nicolás Maduro responda por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gobierno, estimó el sábado una misión de la ONU.

Esta misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla oficialmente en nombre de la organización, señaló en un comunicado que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.

«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos, citado en el comunicado.

«De igual modo, la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional», agregó.

El presidente Donald Trump anunció este sábado que fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron a Maduro tras intensos bombardeos militares sobre Venezuela.

Trump señaló que Estados Unidos «gobernará» Venezuela hasta que haya una «transición pacífica».

«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana», secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

La Misión expresó también su «profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad».

