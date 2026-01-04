Internacionales
Corte suprema de Venezuela ordena que vicepresidenta asuma poderes de Maduro temporalmente
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.
La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció «que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».
Maduro fue trasladado hasta una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.
Su captura ocurrió en medio de una ofensiva de las fuerzas estadounidenses, que atacaron la capital y otros tres estados del país.
La sentencia interpreta la falta de Maduro como «temporal», lo que implica que la vicepresidenta asume las funciones del cargo por hasta 90 días. El Parlamento puede prorrogar ese período por otros tres meses más.
De declararse una falta absoluta de Maduro, la ley obliga a que se convoquen elecciones en los 30 días siguientes.
La nueva Asamblea Nacional -electa en mayo pasado- inicia funciones el lunes.
Internacionales
Misión de la ONU dice que Maduro también debe rendir cuentas por «crímenes de lesa humanidad»
«La ilegalidad del ataque» estadounidense en Venezuela no debe impedir que Nicolás Maduro responda por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gobierno, estimó el sábado una misión de la ONU.
Esta misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla oficialmente en nombre de la organización, señaló en un comunicado que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.
«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos, citado en el comunicado.
«De igual modo, la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional», agregó.
El presidente Donald Trump anunció este sábado que fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron a Maduro tras intensos bombardeos militares sobre Venezuela.
Trump señaló que Estados Unidos «gobernará» Venezuela hasta que haya una «transición pacífica».
«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana», secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
La Misión expresó también su «profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad».
Nicolás Maduro arriba a EE. UU. luego de ser capturado
El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas.
Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.
Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.
Nueva acta de acusación de la justicia estadounidense contra Maduro y su esposa
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por «narcoterrorismo» e importación de cocaína a Estados Unidos.
Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.
Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.
La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.
Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para «hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos».
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News.
«Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses», aseguró la Fiscal General.
En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.