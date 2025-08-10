China mantiene alerta amarilla por tormentas y lluvias torrenciales en varias regiones

Las muertes violentas de menores de 18 años en Ecuador crecieron un 50 % en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior revelados por el diario «Primicias». De enero a junio se registraron 294 casos, frente a 196 en 2024.

El incremento se concentra especialmente en adolescentes de 15 a 17 años, quienes representan el 80 % de las víctimas, con 237 homicidios reportados en ese rango de edad. La provincia de Guayas se convirtió en el epicentro de esta violencia, con 150 muertes, equivalente al 51 % del total nacional, seguida por Los Ríos (45 casos) y Manabí (32).

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) vincula este aumento a la expansión de grupos criminales que reclutan a menores desde los 10 años para delinquir, aprovechando la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades. El análisis señala que muchos jóvenes ingresan a estas organizaciones en búsqueda de pertenencia y protección, en medio de precariedad económica y exclusión educativa.

Además, el deterioro de indicadores sociales como el alto número de jóvenes que ni estudian ni trabajan —cerca de 500,000 entre 15 y 24 años— y el aumento de pobreza y desigualdad, contribuyen a la proliferación de este fenómeno. El sistema educativo ha excluido a más de 250,000 jóvenes, lo que facilita el reclutamiento por parte del crimen organizado.

En 2024, ocho de cada 10 homicidios contra menores fueron cometidos con armas de fuego, reflejando la gravedad de la violencia ligada a la criminalidad organizada. Mayo de 2025 fue el mes más violento en la historia del país, con 926 homicidios registrados.

El Gobierno de Daniel Noboa ha implementado estados de excepción, declarado un conflicto armado interno y promovido reformas legales para combatir la inseguridad, pero los expertos cuestionan la efectividad de estas medidas ante la persistencia del problema.