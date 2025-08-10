Connect with us

Internacionales

Bomberos continúan combatiendo incendio en el parque nacional del Vesubio en Italia

Publicado

Hace 15 minutos

el

Los bomberos italianos seguían este domingo luchando contra un incendio que afecta las laderas del volcán Vesubio, cerca de Nápoles, en el sur de Italia. Desde el viernes, el fuego consume parte del parque nacional, lo que llevó a las autoridades a cerrar todos los senderos que conducen al volcán para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción y limpieza.

Para enfrentar el siniestro, se desplegaron 12 patrullas y seis aviones Canadair, además de solicitar apoyo de bomberos de otras regiones del país.

El parque nacional informó el sábado, mediante un comunicado, que todas las actividades en la red de senderos quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

El humo producido por el incendio fue visible este domingo desde el cercano yacimiento arqueológico de Pompeya, que permaneció abierto al público. En 2024, el cráter del Vesubio recibió cerca de 620,000 visitantes, según estadísticas oficiales.

Internacionales

Muertes violentas de niños y adolescentes aumentan 50 % en Ecuador durante primer semestre de 2025

Publicado

Hace 31 minutos

el

10 agosto, 2025

Por

Las muertes violentas de menores de 18 años en Ecuador crecieron un 50 % en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior revelados por el diario «Primicias». De enero a junio se registraron 294 casos, frente a 196 en 2024.

El incremento se concentra especialmente en adolescentes de 15 a 17 años, quienes representan el 80 % de las víctimas, con 237 homicidios reportados en ese rango de edad. La provincia de Guayas se convirtió en el epicentro de esta violencia, con 150 muertes, equivalente al 51 % del total nacional, seguida por Los Ríos (45 casos) y Manabí (32).

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) vincula este aumento a la expansión de grupos criminales que reclutan a menores desde los 10 años para delinquir, aprovechando la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades. El análisis señala que muchos jóvenes ingresan a estas organizaciones en búsqueda de pertenencia y protección, en medio de precariedad económica y exclusión educativa.

Además, el deterioro de indicadores sociales como el alto número de jóvenes que ni estudian ni trabajan —cerca de 500,000 entre 15 y 24 años— y el aumento de pobreza y desigualdad, contribuyen a la proliferación de este fenómeno. El sistema educativo ha excluido a más de 250,000 jóvenes, lo que facilita el reclutamiento por parte del crimen organizado.

En 2024, ocho de cada 10 homicidios contra menores fueron cometidos con armas de fuego, reflejando la gravedad de la violencia ligada a la criminalidad organizada. Mayo de 2025 fue el mes más violento en la historia del país, con 926 homicidios registrados.

El Gobierno de Daniel Noboa ha implementado estados de excepción, declarado un conflicto armado interno y promovido reformas legales para combatir la inseguridad, pero los expertos cuestionan la efectividad de estas medidas ante la persistencia del problema.

Economia

FMI prevé un crecimiento económico mundial “tenue” para 2025 y modera expectativas para América Latina

Publicado

Hace 24 horas

el

9 agosto, 2025

Por

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe este día en el que proyecta un crecimiento global “tenue” para el cierre de 2025, con un leve ajuste al alza respecto a sus previsiones anteriores.

El pronóstico para la economía mundial en 2025 se sitúa 0.2 puntos porcentuales por encima del estimado de abril, y para 2026 la cifra también sube 0.1 puntos porcentuales, según el documento oficial.

El FMI atribuye este comportamiento a un mayor adelantamiento de importaciones antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles y a tasas arancelarias efectivas en Estados Unidos más bajas de lo previsto. Sin embargo, advierte que un aumento inesperado de esas tasas podría frenar el crecimiento.

En cuanto a la inflación global, se estima que descenderá a 4.2 % en 2025 y a 3.6 % en 2026, manteniéndose en una trayectoria similar a la proyectada anteriormente.

Para América Latina y el Caribe, el organismo multilateral prevé una desaceleración del crecimiento al 2.2 % en 2025, con una recuperación moderada al 2.4 % en 2026.

En un aspecto positivo, el FMI destaca avances en negociaciones comerciales para establecer marcos más predecibles que podrían reducir las tasas arancelarias y otras barreras proteccionistas.

“Reducir significativamente la incertidumbre y mejorar la previsibilidad de las políticas mediante acuerdos comerciales no discriminatorios facilitaría la toma de decisiones de inversión y otras por parte de las empresas”, indica el informe.

Finalmente, el FMI sugiere que una nueva ola de acuerdos comerciales creíbles podría impulsar reformas más amplias y aumentar el crecimiento económico a mediano plazo.

Internacionales

Pep Guardiola confirma que Rodri no estará en plena forma hasta después del parón internacional de septiembre

Publicado

Hace 1 día

el

9 agosto, 2025

Por

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció que el centrocampista español Rodri, actual Balón de Oro, no recuperará su condición física completa hasta pasada la ventana internacional de septiembre debido a una nueva lesión.

Rodri, quien se perdió casi toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla, reapareció en el Mundial de Clubes, pero sufrió una lesión en la ingle durante el partido contra Al Hilal, que terminó con derrota del City en octavos de final tras tanda de penales.

“Rodri está mejorando, pero la lesión que tuvo en el último partido contra Al Hilal requiere entre cinco y seis semanas para su recuperación”, explicó Guardiola.

El mediocentro de 29 años no viajó con el equipo para el amistoso contra Palermo este sábado y aún no está confirmado para los primeros partidos de la Premier League, que incluyen encuentros contra Wolverhampton, Tottenham y Brighton antes del parón internacional.

“Ojalá pueda jugar algunos minutos en esos partidos, pero lo importante es que no sienta dolor para evitar una recaída. Se ha entrenado en los últimos días y eso es positivo”, añadió el técnico.

El Manchester City sufrió la ausencia de Rodri en la pasada temporada, cerrando el año sin títulos por primera vez desde la llegada de Guardiola en 2016.

