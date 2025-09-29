Internacionales
Casi 400 migrantes rescatados en el Canal de la Mancha en medio de récord de llegadas a Reino Unido
A pesar de los esfuerzos de Francia y Reino Unido para frenar el flujo migratorio, incluyendo un acuerdo que permite devolver a algunas personas a Francia, las travesías por el Canal de la Mancha continúan, impulsadas por condiciones climáticas favorables.
Este fin de semana, cerca de 400 migrantes fueron rescatados mientras intentaban llegar a las costas británicas. El sábado se auxiliaron a unas 220 personas; dos mujeres somalíes murieron tras sufrir un paro cardíaco, cinco resultaron levemente heridas y varias sufrieron hipotermia.
El domingo, al menos 176 migrantes fueron rescatados, y un adolescente falleció tras ser hallado inconsciente en la playa de Écault, cerca de Calais. Además, el cuerpo de otro migrante fue recuperado en Gravelines, aunque su muerte habría ocurrido días antes.
Desde principios de año, al menos 27 personas han perdido la vida intentando cruzar de manera irregular, según un recuento de AFP basado en datos oficiales. En lo que va de 2025, unas 32,000 personas han logrado llegar a la costa británica, cifra récord; solo el sábado desembarcaron 895 personas en 12 embarcaciones precarias, informó el gobierno británico.
Internacionales
Tifón Bualoi deja al menos 35 muertos tras golpear Filipinas y Vietnam
El tifón Bualoi, que azotó Filipinas la semana pasada, tocó tierra el domingo en Vietnam con vientos de hasta 130 km/h, arrancando techos y derribando postes eléctricos.
El paso del fenómeno natural ha dejado al menos 35 muertos entre ambos países del sudeste asiático, mientras decenas de miles de personas fueron evacuadas. En Vietnam, el décimo tifón que golpea el país este año provocó la muerte de al menos 11 personas y la desaparición de una veintena más.
En Filipinas, donde 400,000 personas fueron evacuadas previamente, el número de fallecidos se actualizó a 24, según las autoridades de defensa civil.
Las imágenes difundidas muestran calles cubiertas de escombros y techos arrancados. En la provincia central de Quang Tri, los daños incluyeron miles de viviendas y negocios afectados. Más de 53,000 personas fueron evacuadas y las clases suspendidas en las zonas más golpeadas.
El tifón también provocó el cierre de cuatro aeropuertos nacionales y afectó más de 180 vuelos. Tras tocar tierra en Vietnam, Bualoi se debilitó y avanza hacia Laos.
Internacionales
Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja varias víctimas y el edificio en llamas
Un grave incidente ocurrió este domingo en una iglesia mormona ubicada en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos, donde un tirador abrió fuego durante una ceremonia religiosa, dejando varias víctimas antes de ser abatido por las autoridades.
Según las autoridades, “múltiples personas fueron baleadas en una iglesia mormona en Grand Bland y el tirador fue abatido”.
Además del tiroteo, se produjo un incendio que podría estar relacionado con una explosión o un acto de incendio intencional que complicó aún más la situación de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el tirador fue abatido y que la situación está bajo control después de la rápida intervención policial. Sin embargo, no se han difundido cifras oficiales sobre el número de víctimas fatales o heridos, ni detalles sobre la identidad del atacante o los motivos detrás del ataque que sacudió a la comunidad religiosa.
Internacionales
Washington revoca visa a Petro por «acciones incendiarias»
Estados Unidos anunció este viernes que canceló la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro quien participó en una protesta en Nueva York.
Con un megáfono el mandatario sudamericano llamó públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump, tensando aún más las relaciones entre Washington y Bogotá.
Petro, quien anteriormente se ha enfrentado con la administración Trump por cuestiones de migración y tráfico de drogas, repitió su llamado a una fuerza armada para “liberar a Palestina” mientras se dirigía a un grupo de manifestantes propalestinos afuera de la sede de las Naciones Unidas.
Esta (la fuerza global) tiene que ser mayor que la de Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad”, se escucha decir a Petro en un video publicado en redes sociales.
“Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, añadió.
Posteriormente, el Departamento de Estado de EE.UU. comunicó en una publicación en X: “Hoy temprano, el presidente colombiano (Gustavo Petro) se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.