Al menos ocho heridos con cuchillo en un posible ataque terrorista en Suecia

La maestra recorre todos los días la zona rural, para dar las clases en la parte trasera de su pickup, a los niños que no contaban con internet.

A causa de la pandemia por la COVID-19, a nivel mundial hubo cambios en la vida cotidiana de cada ser humano, que tenían que ser aplicados al estudio, al trabajo, que obligaba también a hacer uso de las nuevas tecnologías desde la comodidad de los hogares. Sin Embargo, no todas las personas tienen acceso a estos recursos.

Además de ello se le suman los problemas existentes, en las comunidades rurales de Latinoamérica, que muchas personas tienen que superar, tal es el caso de la profesora Nallely Esparza, quien todos los días recorre las calles de su localidad en una pick-up para dar clases a los niños que no tienen acceso a internet.

El municipio de Calvillo, en Aguascalientes, cuenta con un gran número de alumnos que, por la pandemia, tuvieron que pausar su educación, hasta que Nallely ideó la solución de dar clases desde la caja de una camioneta.

La historia llegó a Nissan, y la firma japonesa decidió regalarle a la maestra una NP300 adecuada con un “salón de clases móvil” en la parte trasera para que pueda seguir educando a los niños de escasos recursos mientras no puedan asistir a la escuela.

“Cuando nos enteramos de la labor de esta maestra, nos reunimos para saber cómo podíamos contribuir a este noble trabajo,” comentó Armando Ávila, Vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana.







“Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor manera de hacerlo que otorgando a Nallely una pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con un salón de clases móvil,” finalizó el ejecutivo antes mencionado.

“Estoy sumamente agradecida con Nissan, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos,” comentó Nallely durante la entrega de la camioneta.

“La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la caja de mi camioneta con una mesita y sillas,” agregó Nallely.

La Nissan NP300 en cuestión fue modificada con una caja en la parte posterior que cuenta con cortinas laterales, puerta trasera, escaleras retráctiles, conexiones eléctricas y sillas y mesas abatibles.

Para conservar la distancia entre maestra y alumno, Nissan adecuó el salón de clases móvil con un acrílico ubicado en la mesa de trabajo y múltiples puntos de ventilación.

El Universal, MX.