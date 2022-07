Primera División sin fútbol este domingo por falta de árbitros

Club Deportivo Águila llegó puntual al estadio Cuscatlán para medirse con Marte. FAS también viajó a Usulután y hasta calentó en el césped del estadio Sergio Torres para enfrentar a Firpo. Chalatenango llegó junto a su reserva a San Miguel, para el duelo contra Dragón. Sin embargo, ninguno de estos tres partidos se disputó, ya que los árbitros, coaccionados por la Fesfut, decidieron no presentarse.

A pesar de que había una orden de la Comisión de Arbitraje de la Fesfut para que los colegiados atendieran sus designaciones, los enlutados decidieron no presentarse, debido a que fue la Fesfut, que ahora está suspendida, anunció que dejaba sin efecto los nombramientos, que ya estaban listos desde media semana y avalados para el jueves.

Los árbitros rindieron una conferencia de prensa este domingo, donde dijeron que si no tenían el aval federativo no se presentarían a los partidos. Ante esto, la primera división publicó un comunicado donde recordaba que ya estaban avaladas las designaciones y adevertía que en caso contrario, se interpondrá un aviso en la Fiscalía General de la República para averiguar quién coacciona a los réferis para que no atiendan sus partidos asignados.

Mientras, el plantel de FAS llegó al Sergior Torres con la clara intención de jugar. Incluso se equiparon los jugadores y realizaron su calistenia con normalidad.

Los jugadores de FIRPO y FAS se presentaron a la cancha del estadio Sergio Torres, a pesar que los árbitros anunciaron que no llegarán.

#DeDeportes | Algunos aficionados de @cdaguilaoficial aprovecharon para tomarse fotografías con parte del plantel emplumado en las afueras del estadio Cuscatlán.



En San Salvador, mientra tanto, Águila llegó al Cuscatlán, pero tampoco aparecieron los árbitros, por lo que decidieron abandonar el esccenario y retornar a San Miguel.

Curiosamente, un equipo que no compareció a la cancha fue el Atlético Marte, en el Monumental, para medirse con Águila, equipo del que es dueño Hugo Carrillo, presidente del comité ejecutivo de la Fesfut que está suspendido.