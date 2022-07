Tiroteo en centro comercial de Indiana deja tres fallecidos y dos personas más lesionadas

Un hombre de Missouri que supuestamente se infectó con una ameba devoradora de cerebros mientras nadaba en un lago de Iowa, el cual cerró al conocerse el caso, falleció, informaron funcionarios de la salud.

El pasado 7 de julilo, el Departamento de Salud y Servicios para personas Mayores de Missouri informó sobre un posible caso de Naegleria Flowleri, llamada coloquialmente como una ameba devoradora de cerebros.

A modo de prevención, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa señaló un día después que lago fue clausurado para nadar.

El departamento agregó que se estaban realizando pruebas junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para confirmar que se trató de un caso Naegleria Flowleri en el lago de Iowa.

Entretanto, el paciente, cuya identidad no ha sido revelada, se mantenía en la unidad de cuidados intensivos por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral provocada por una ameba, señalaron funcionarios de salud.

AMEBA UPDATE: Our partners at the Iowa Department of Public Health announced a precautionary beach closure in response to a Missouri resident’s rare primary amebic meningoencephalitis (PAM) infection caused by the ameba Naegleria fowleria.



