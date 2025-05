Estos son los precios para la gran final entre Alianza y Limeño

Con un lleno total del estadio, y dos aficiones que cumplieron con sus equipos, Municipal Limeño cumplió. La noche de este sábado, se clasificó a la final del Clausura 2025, tras eliminar a CD FAS (global 3-1). Lo venció por 1-0, y amarró el primer boleto a la disputa del título del torneo.

Para este juego, los cucheros tuvieron solo una variante, respecto a la ida, con el ingreso de Rubén Marroquín; mientras los santanecos presentaron tres modificaciones, y jugaron David Montejo, Rodrigo Rivera y Nelson Rodríguez. Buscar golpear de entrada era la idea, en ambos lados, sin perder fuerza atrás.

Así, los primeros minutos no tuvieron dominador, pero sí mucha dinámica, era abierto, pero sin posibilidades de peligro en ninguna área. Los del cubil buscaban salida con por carril central, y los locales por los laterales,

Pero apenas un remate aéreo que atajó Kevin Carabantes registró FAS, mientras la presión alta ya la ejercía con urgencia el tigre en el arco de Joel Almeida. Ese compás e insistencia santaneca predominaron en el primer cuarto de juego, hasta que Elmer Bonilla tuvo una contra sin fruto a puerta.

El partido mantuvo el mismo registro, con iniciativa hacia ambos sectores, pero con mayor oficio del tigre. Sin embargo, a pesar de que dominaba, FAS no conseguía una clara, no tenía el espacio y no concretaba el último toque. No tuvo oportunidades que metieran real peligro, pero se mantuvo empujando por definir.

Los santarroseños aguantaban. Se defendían con dientes apretados, se desplazaban atrás y duplicaban esfuerzos por cortarle los circuitos a los tigrillos y rechazar los peligros. Incluso, la presión que imponían los del cubil hizo que el DT José Romero hiciera saltar a calentar a todo el banquillo.

Era un ataque contra defensa, y los occidentales tuvieron la mejor al 42′, con un toque de Bryan Tamacas que pegó en el travesaño. Antes de irse al descanso, los santarroseños intentaron buscar oxígeno, cobraron dos tiros libres con Gerson Mayén y trataron de asomarse al arco, con una de Sebastián Julio.

Pero tras la charla del camerino, Limeño salió al acecho. Encarador. Y en los primeros segundos generó un cabezazo de Jefferson Martínez, que se estrelló en la base del poste de Carabantes. La tensión creció en el estadio, el juego se volvió apretado.

Limeño salió con otro ritmo, pero aunque intentó tomar la manija del juego e inquietar a Carabantes, FAS no se rindió. Las modificaciones también llegaron, para apurar el paso. Fue Javier Fermán el que se mostró con un remate a puerta que atajó Carabantes.

Intentó en una nueva contra Fermán, tuvo un tiro de esquina Mayén y Limeño era otro. Estaba encendido. Esa vibra y otra cara le dieron resultado. Se fue adelante y metió la que esperaba. Servicio de Mayén y de cabeza definió Marvin Ramos, el artífice de que los locale⁰0s estuvieran con vida ya que también anotó en la ida (66′).

Con la felicidad plena en el estadio, los orientales ganaron confianza. Y FAS se desesperó, y se quedó con uno menos por la expulsión de Edgar Medrano (68′), por una falta que le dejó la RD. Con diez elementos, el tigre remó contra la corriente, pero no dejó de empujar por intentar una remontada que estaba más lejos.

Pero Limeño terminó festejando. Jugando a su antojo. Feliz. Disfrutando ya el estar en la final. FAS sufrió, y hasta perdió a un segundo elemento como Rafa Tejada (DA, 84′). Los de Santa Rosa terminaron celebrando. Se adueñaron de la noche y están en una cuarta final en su historia.

