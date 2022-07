VIDEO | Joan Laporta festejó la victoria en El Clásico bailando en las calles de Las Vegas

Fichó a Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié y Andreas Christensen. Viajaron a Estados Unidos a golear al Miami Inter y luego vencer al Real Madrid en Las Vegas para que la armonía del FC Barcelona se eleve por las nubes, por eso está muy feliz el presidente Joan Laporta.

Ahora mismo Laporta y su equipo de trabajo activaron palancas económicas para que el club pudiera fichar jugadores y empezara a resolver la situación crítica con respecto a las deudas de procesos anteriores. Todo marcha por ahora bien y las últimas imágenes que llegaron desde Las Vegas así lo confirman.

