VIDEO | Caras largas de Cristiano Ronaldo y su hijo por derrota de Jake Paul frente a Tommy Fury se hacen virales

El boxeador y personalidad de redes sociales, Jake Paul, no pudo con la metralla en ring de Tommy Fury, (hermano de Tyson Fury) y perdío el pleito que tuvo en Arabia Saudita, a la que asistieron famosos, además de figuras del deporte de la talla del retirado Floyd Mayweather o Cristiano Ronaldo.

Fury se impuso sobre Paul por decisión de los jueces en una decisión dividida de 46-73; 74-75; 76-73. A pesar de caer derrotado, el ‘youtuber’ de 26 años mandó a su contendiente a la lona en el octavo round, para felicidad de Cristiano Ronaldo y su hijo, ambos en el Diriyah Arena de Arabia.

Se ha hecho viral la reacción de Ronaldo y su hijo, Ronaldo Jr., tras conocerse la decisión de los jueces de la pelea: caras largas, de insatisfacción.

Antes de iniciarse la pelea, el futbolista de 38 años posó en diferentes fotografías con empresarios y personalidades que asistieron al Diriyah Arena. También estaba presente Mike Tyson, pero todos los focos giraban en torno a Cristiano Ronaldo, que juega en el Al Nassr de la liga local.

Cristiano Ronaldo is at the Jake Paul vs. Tommy Fury fight in Saudi Arabia 👀



