La gala de los premios The Best con Lionel Messi, Dibu Martínez y Scaloni

La división entre France Football y la FIFA por la gala del Balón de Oro fue un quiebre en la historia del fútbol. Desde 2016 en adelante, el ente que regula el fútbol a nivel mundial estrenó The Bestpara hacer su propio reconocimiento a los mejores talentos del año calendario y este lunes se llevará a cabo en París la séptima edición. Más allá de su poco tiempo de vida, la gala dejó grandes momentos que quedaron en la memoria de los fanáticos del fútbol y las expectativas para la próxima ceremonia están por los aires.

La gran novedad de la edición 2020 tuvo como foco el voto de los entrenadores con un inesperado protagonista: Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina, decidió elegir al extremo Sadio Mané, en ese momento en el Liverpool, comoen primera opción y segundo a su capitán, Messi, a quien siempre señaló como el mejor del mundo.Además ese año Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al seleccionar por única oportunidad al argentino entre sus candidatos junto a Robert Lewandowski, quien se quedó con el premio, y Kylian Mbappé.

Una de las controversias que rodeó al The Best ocurrió a inicios de 2022 con Lionel Messi como cuna de un conflicto. Cuando el argentino ganó el Balón de Oro, lanzó una frase para su máximo competidor de esa edición, Lewandowski. “Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro. El año pasado, todo el mundo estuvo de acuerdo que fuiste el ganador. France Football debería darte el Balón de Oro que te mereces”, explicó en su momento el astro argentino. Pero a la hora de votar por el galardón de la FIFA a las pocas semanas, la Pulga no puso al polaco en su podio.

Lejos de ocultar su enojo, el nacido en Varsovia salió a la carga en los medios. “He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Yo sí lo voté a Messi porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está”, lanzó Lewandowski.

Y agregó al respecto: “De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”. Aunque ambas partes dijeron en varias oportunidades que el conflicto fue en el momento y que ya era cosa del pasado, el gesto de Lionel en el partido entre Argentina y Polonia en la Copa del Mundo de Qatar dio indicios de cómo quedó la relación: no le dio la mano a Robert cuando este lo saludó dentro del campo de juego.

En 2022 también significó ver a la arquera chilena Christiane Endler como la primera latinoamericacana en ganar el premio The Best 2021, lo que la consolidó como la mejor guardameta del mundo. La tercera fue la vencida: después de dos nominaciones que terminaron sin consagración, la guardameta se impuso en la elección a la alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea, y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, del PSG. Además, Estefanía Banini fue incluida en el 11 del equipo ideal de la FIFA.

La particularidad del evento que se organizará en París es que los futbolistas estarán de manera presencial en el estudio a diferencia de el año pasado que fue en modalidad virtual. Quien tuvo problemas de conexión a lo largo de la noche fue Lionel Messi: sufrió algunos inconvenientes técnicos y por algunos momentos, su conexión se vio interrumpida. Como si el tema del internet fuera poco, el argentino soltó varias sonrisas al tener continuos problemas para enfocar la cámara.

Este lunes, las miradas de todo el ambiente del deporte estará en The Best y en Francia ya expresan preocupación en cómo celebrará Emiliano Martínez en caso de ser seleccionado el mejor arquero del año: ¿Se llevará el premio a la ingle como en la Copa América y en el Mundial? Lo que es seguro es que la ceremonia dejará nuevas escenas que quedarán en la historia.

