Un muerto y cinco heridos en choques entre barras de fútbol en Colombia
El hincha fallecido fue atacado con un arma blanca, según dijo en un video un mando de la policía de Cúcuta. Medios locales aseguran que la víctima era un seguidor del club visitante.
Para este partido, que terminó 2-2, el ingreso al estadio de la barra del Atlético Bucaramanga estaba prohibido para evitar altercados
Entre los heridos hay tres policías, según dijo a la AFP una fuente de la institución.
Este enfrentamiento se suma a otros episodios recientes de violencia en el fútbol colombiano.
El último caso ocurrió en diciembre, cuando hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en las gradas y en el campo de juego, en hechos que dejaron 59 heridos.
Jugadores de Manchester City pagarán entradas a hinchas tras caer ante Bodo/Glimt
Los jugadores del Manchester City reintegrarán el dinero de las entradas a los aficionados que volaron hasta el Círculo Polar Ártico para presenciar la humillante derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt en la Champions League.
El martes, los Citizens sufrieron uno de los resultados más desalentadores de su historia recoemte, cuando el modesto equipo noruego logró su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League.
Los 55.000 habitantes de Bodo casi cabrían todos en el Etihad Stadium de Mánchester, mientras que la brecha económica entre ambos clubes es colosal.
En ese contexto, los jugadores del City acordaron reembolsar de sus bolsillos el coste de los billetes de los 374 aficionados que realizaron el viaje para presenciar el partido en el pequeño estadio Aspmyra Stadion, con un precio de 33 dólares cada entrada.
«Nuestros aficionados lo son todo para nosotros», se puede leer en un comunicado emitido por los capitanes del City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland.
«Sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera (…) Son la mejor afición del mundo», destacaron. «Cubrir el coste de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer».
El City de Pep Guardiola sólo ha ganado dos partidos de sus últimos siete entre todas las competiciones: en FA Cup ante el Exeter, de tercera división, y la ida de la semifinal de Copa de la Liga ante Newcastle.
No han ganado ningún partido liguero en lo que va de año y la derrota del pasado fin de semana ante sus vecinos del Manchester United les dejó a siete puntos del líder Arsenal.
«Sé que hay campañas para debilitar al Madrid», asegura Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay «campañas» con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Bernabéu.
«Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren», señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.
«Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar», agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.
Preguntado a qué se refería a las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: «Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión».
Sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición, el entrenador merengue afirmó que «estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando».
«Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión», insistió.
Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinícius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. «Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor», dijo.
El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la «trascendencia» de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.
Real Madrid se impone al Levante (2-0) tras sonora pitada en el Bernabéu
Kylian Mbappé (58′) adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante Adrián de la Fuente y Raúl Asencio (65′) sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.
El choque comenzó con una sonora pitada dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.
El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó «Florentino dimisión» por el cabreo que supuso perder dos títulos -Supercopa y Copa del Rey- en unos días y, entre tanto, cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa.
Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder FC Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora sólo un punto de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.